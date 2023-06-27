"Прилив теней" - самый смертоносный ивент в мире Hunt: Showdown начнется 28 июня ©

Издатель и разработчик Crytek сообщил, что выхода патча 1.13 для Hunt: Showdown назначен на 28 июня. Вместе с обновлением начнется "Прилив теней", самое смертоносное событие в игре. Также в рамках обновления в шутер будет добавлен еще один босс - аллигатор Rotjaw, который станет первым боссом, обитающим вне определенной зоны.

В патче 1.13 будет представлена еще одно важное нововведение в виде стрельбища, а одиночный режим будет переименован, чтобы легче было отличить его от командного. Как уже сообщалось в предварительных патч-нотах, стрельбище - идеальное место, где можно как опробовать новые снаряжения, так и привыкнуть к уникальному геймплею игры.

Кроме того, апдейт переработает систему снабжения патронами и внесет ряд различных изменений в баланс. А еще в Hunt: Showdown вас будет ждать дождливая погода.