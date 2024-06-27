Свежая кровь в Hunt: Showdown - встречайте Роберта Хогена и Лору Мэррил

Компания Crytek выпустила новое дополнение под названием From The Wilds для своего многопользовательского шутера Hunt: Showdown. Это расширение вносит в игру двух новых персонажей и ряд уникальных предметов экипировки.

Первым из новых охотников выступает Роберт Хоген, известный под псевдонимом Дробаш. Этот закалённый жизнью отшельник из горных районов зарекомендовал себя как непревзойдённый мастер охоты. Славящийся своей немногословностью и решительностью, Дробаш предпочитает язык действий словам. Его умение выслеживать и захватывать любую цель, будь то животное или человек, делает его грозным противником на полях сражений Hunt: Showdown.

Вторым персонажем, доступным игрокам, становится Лора Мэррил по прозвищу Западня. Эта обитательница Байу обладает исключительными навыками выживания в дикой природе и охоты. Её звериное чутьё и непоколебимая уверенность в собственных силах позволяют ей с лёгкостью преодолевать любые препятствия и опасности, которые могут встретиться на пути. Лора известна своей способностью безошибочно выслеживать цель и наносить молниеносные смертельные удары без колебаний и сожалений.

Помимо новых персонажей, дополнение предлагает игрокам ряд легендарных предметов снаряжения. Среди них особо выделяется винтовка Springfield 1866 в модификации «Опытный стрелок», которая уже не раз спасала жизни обитателей горных районов в критических ситуациях. Другим ценным приобретением становится револьвер Caldwell Conversion «Апперкот», отличающийся повышенной точностью стрельбы и способный эффективно устранять незваных гостей.

Кроме того, арсенал охотников пополняется специальным шприцем с обезболивающим, изготовленным на основе местных лекарственных растений. Это средство помогает быстрее восстановить силы после изнурительной погони, позволяя игрокам с новой энергией погрузиться в захватывающий мир охоты.