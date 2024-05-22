Владельцев PlayStation 4 и Xbox One лишат доступа к Hunt: Showdown

Знаменитый многопользовательский шутер Hunt: Showdown от Crytek в ближайшие месяцы претерпит значительные изменения. Разработчик подтвердил, что игра переходит на CryEngine 5.11 в обновлении, которое запланировано на это лето, и хотя это принесет с собой визуальные и технические улучшения, это также означает, что игре придется отказаться от поддержки некоторых аппаратных средств.
В частности, генеральный директор Hunt Дэвид Файфилд подтвердил в недавно опубликованном видеоролике, что когда Hunt: Showdown обновит свой движок в августе этого года, он перейдет на нативную работу на PS5 и Xbox Series X/S, что, в свою очередь, означает, что его версии прошлого поколения на PS4 и Xbox One больше не будут поддерживаться, как только обновление вступит в силу.
Это означает, что будущие обновления не только не будут доступны на консолях последнего поколения, но и игра станет полностью неиграбельной на этих платформах. Однако Файфилд уверяет в видеоролике, что учетные записи игроков и все приобретенные ими DLC останутся нетронутыми и будут перенесены на версию игры для текущего поколения без каких-либо затрат, так что те, у кого есть PS5 или Xbox Series X/S, смогут продолжить игру без особых проблем.
Подробностей о том, что именно повлечет за собой грядущее летнее обновление в плане других улучшений и дополнений, пока мало, но Crytek говорит, что в ближайшие недели будет регулярно выпускать видеоролики с обновлением, чтобы исправить ситуацию. Само обновление выйдет 15 августа.
Hunt: Showdown уже доступна на PC, PS4 и Xbox One.
Странное решение, могли бы просто оставить эти версии в покое и всё.
Логичное, на текущее поколение выходит ДЛЦ условное, а на старое нет. Начинаются вопросы там, судебные иски и прочее. Здесь лучше отрезать, но с умом, а не как с варзоной первой. И далее в путь.
С пд 2 вроде нигде не писали про проблемы с судами , хрен их знает. А пд 2 обрубок от рс версии., ладно все обновы с задержкой выходили, так и потом на обновы просто забили . // Миша Силовичков
На Элитку просто обновления перестали выпускать. А порт Одиссеи под PS5 даже делать не стали.
Продам аккаунт XBOX по дешману.
Есть как с подпиской как и без. Общие и не общие // Василичь Акк
Многие это называют прогрессом а по мне это просто исскуственные ограничение и постоянная дойка клиентов. Еще один пример это когда арендные площадки вроде Стима переводят клиентов на передовые операционные системы. А учитывая что в таких сервисах как Стим не желание этого означает потерю доступа к арендованным играм за аренду которых они заплатили свои деньги. Клиенты просто остаются не с чем. Если не соглашаются постоянно так доится.