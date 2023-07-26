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Hunt: Showdown 22.02.2018
7.6 355 оценок

Вышел трейлер дополнения Myth of the Moors для Hunt: Showdown

Simple Jack
Новости

Crytek представила трейлер нового DLC для Hunt: Showdown. Обладателям дополнения Myth of the Moors станет доступен легендарный охотник и три облика для оружия.

Содержимое DLC Myth of the Moors:

  • Моховой Пес (Охотник);
  • Утроба мрака (Romero 77);
  • Адский перст (Caldwell Pax);
  • Рычащая заря (сигнальный пистолет).

28 июня Hunt: Showdown побила рекорд по пиковому онлайну в Steam. Количество пользователей превысило отметку в 45 тыс. игроков — впервые за четыре года после полноценного релиза шутера.

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