Вышел трейлер дополнения Myth of the Moors для Hunt: Showdown

Crytek представила трейлер нового DLC для Hunt: Showdown. Обладателям дополнения Myth of the Moors станет доступен легендарный охотник и три облика для оружия.
Содержимое DLC Myth of the Moors:
- Моховой Пес (Охотник);
- Утроба мрака (Romero 77);
- Адский перст (Caldwell Pax);
- Рычащая заря (сигнальный пистолет).
28 июня Hunt: Showdown побила рекорд по пиковому онлайну в Steam. Количество пользователей превысило отметку в 45 тыс. игроков — впервые за четыре года после полноценного релиза шутера.