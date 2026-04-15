Читерам не спрятаться: авторы Hunt: Showdown 1896 внедряют систему Anybrain для точечного бана

Разработчики Hunt: Showdown 1896 объявили о серьёзном усилении борьбы с читерами. Команда внедрила новую античит-систему Anybrain, над которой работала последние месяцы, причём многие изменения вводились скрытно, чтобы не дать нарушителям времени на адаптацию.

Anybrain анализирует ввод данных — движения мыши, нажатия клавиш и действия геймпада — и выявляет аномальные паттерны, характерные для использования читов или скриптов. На консолях система уже показала результат: зафиксировано почти 300 банов.

При этом разработчики подчёркивают, что Anybrain работает в связке с Easy Anti-Cheat и внутренними инструментами модерации. Такой подход позволяет точнее отличать честных игроков от нарушителей и снижать риск ложных блокировок.

На ПК новая технология пока проходит стадию настройки. Команда осторожно калибрует параметры обнаружения, чтобы избежать массовых ошибок, но в будущем обещает ужесточить меры.

Дополнительно студия призналась, что недавнее неожиданное обновление пользовательского соглашения тоже было частью стратегии: его специально не анонсировали заранее, чтобы застать читеров врасплох. Несмотря на вопросы со стороны сообщества, разработчики считают такие шаги оправданными.