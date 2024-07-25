Crytek представила обновленную версию своего популярного шутера Hunt: Showdown и показала новую карту

Компания Crytek анонсировала Hunt: Showdown 1896, следующую главу шутера с добычей для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Она появится в продаже 15 августа. С этой даты оригинальная Hunt: Showdown также перестанет выходить на PlayStation 4 и Xbox One.
Центральным элементом обновления станет новая карта – Ущелье Маммона. Этот обширный и детально проработанный регион предлагает игрокам совершенно новые возможности для тактики и стратегии. Высокие горы, глубокие шахты, заброшенные поселения – все это создает уникальную атмосферу дикого запада, наполненную опасностями и загадками.
Добавив элемент вертикальности и множество новых тактических точек обзора, пики возвышаются над регионом, словно часовые. Но под пышными лесами и вздымающимися вершинами холмов скрывается коррупция, кипящая в шахтах и нефтяных скважинах под землей.
Помимо новой карты, нас ждут и другие изменения. Разработчики обещают:
- Новые виды оружия и снаряжения: Охотники смогут расширить свой арсенал, освоив новое оружие, идеально подходящее для горной местности.
- Улучшенная система прокачки: Система прогрессии персонажей получит ряд изменений, что позволит игрокам более гибко развивать своих охотников.
- Новые монстры и боссы: Колорадо таит в себе множество новых угроз, которые будут преследовать игроков на каждом шагу.
Технические улучшения
Hunt: Showdown 1896 будет использовать возможности CRYENGINE 5.11, что позволит значительно улучшить визуальную составляющую игры. Игроков ждут:
- Более реалистичная графика: Улучшенные текстуры, эффекты освещения и детализация окружения создадут еще более атмосферный мир.
- Повышенная производительность: Игра будет работать более плавно и стабильно, особенно на консолях нового поколения.
- Улучшенный звук: Звуковое сопровождение станет еще более объемным и реалистичным, что позволит глубже погрузиться в игровой мир.
Несмотря на появление новой карты, разработчики не забыли и о старых фанатах. Оригинальные карты Байю будут переработаны и обновлены, чтобы соответствовать новым стандартам качества. Это позволит игрокам вновь окунуться в знакомые локации, но с новыми впечатлениями.
Когда крайтек представит 4й крузис? За несколько лет кроме одного микроролика с маской ничего больше нет.
Когда второй сталкер выйдет.
Настолько плавно и стабильно, что не будет на старых консольках работать
да на старом поколении консолей наверно и не играл почти никто, основная движуха на ПК происходит
Это не так важно. Важно, что с этим апдейтом всего скорее отваляются ведро-пекарни.
Как понимаю сингл так и не завезли?
Да, жаль что так и нельзя в стиле Remnant c поcонами ходить валить нечисть...
А где ртх?