Crytek представила обновленную версию своего популярного шутера Hunt: Showdown и показала новую карту

Компания Crytek анонсировала Hunt: Showdown 1896, следующую главу шутера с добычей для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Она появится в продаже 15 августа. С этой даты оригинальная Hunt: Showdown также перестанет выходить на PlayStation 4 и Xbox One.

Центральным элементом обновления станет новая карта – Ущелье Маммона. Этот обширный и детально проработанный регион предлагает игрокам совершенно новые возможности для тактики и стратегии. Высокие горы, глубокие шахты, заброшенные поселения – все это создает уникальную атмосферу дикого запада, наполненную опасностями и загадками.

Добавив элемент вертикальности и множество новых тактических точек обзора, пики возвышаются над регионом, словно часовые. Но под пышными лесами и вздымающимися вершинами холмов скрывается коррупция, кипящая в шахтах и нефтяных скважинах под землей.

Помимо новой карты, нас ждут и другие изменения. Разработчики обещают:

Новые виды оружия и снаряжения: Охотники смогут расширить свой арсенал, освоив новое оружие, идеально подходящее для горной местности.

Охотники смогут расширить свой арсенал, освоив новое оружие, идеально подходящее для горной местности. Улучшенная система прокачки: Система прогрессии персонажей получит ряд изменений, что позволит игрокам более гибко развивать своих охотников.

Система прогрессии персонажей получит ряд изменений, что позволит игрокам более гибко развивать своих охотников. Новые монстры и боссы: Колорадо таит в себе множество новых угроз, которые будут преследовать игроков на каждом шагу.

Технические улучшения

Hunt: Showdown 1896 будет использовать возможности CRYENGINE 5.11, что позволит значительно улучшить визуальную составляющую игры. Игроков ждут:

Более реалистичная графика: Улучшенные текстуры, эффекты освещения и детализация окружения создадут еще более атмосферный мир.

Улучшенные текстуры, эффекты освещения и детализация окружения создадут еще более атмосферный мир. Повышенная производительность: Игра будет работать более плавно и стабильно, особенно на консолях нового поколения.

Игра будет работать более плавно и стабильно, особенно на консолях нового поколения. Улучшенный звук: Звуковое сопровождение станет еще более объемным и реалистичным, что позволит глубже погрузиться в игровой мир.

Несмотря на появление новой карты, разработчики не забыли и о старых фанатах. Оригинальные карты Байю будут переработаны и обновлены, чтобы соответствовать новым стандартам качества. Это позволит игрокам вновь окунуться в знакомые локации, но с новыми впечатлениями.