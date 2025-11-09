Crytek раскрыла дорожную карту обновлений Hunt: Showdown 1896 на 2026 год

Разработчики из Crytek раскрыли дорожную карту обновлений шутера от первого лица с охотой на монстров Hunt: Showdown 1896 на 2026 год. Будут продолжены тщательные меры по борьбе с читами, добавлено новое оружие и вновь введены охотники 3-го уровня.

Игра в прошлом году претерпела серьёзные изменения, включая обновление движка, новую карту «Ущелье Маммона» и выход на консолях текущего поколения. 2025 год стал годом закладки фундамента для всей игры.

В этом году было внесено более 1000 улучшений, включая исправления ошибок и корректировки баланса, в таких событиях, как «Сад ведьмы», «Суд шута» и «Сеть императрицы». В последнем обновлении представлено новое существо под названием «Желчный ткач», которое разбрасывает гнёзда, и новая система «Карты Таро», которая оказывает сильное влияние на игровой процесс, привнося новые тактики в развитие охоты.

Команда разработчиков объясняет, что в 2026 году они в первую очередь продолжат укреплять «честную игру». Они продолжат принимать меры против читеров, например, забанив более 14 000 учётных записей за последние 12 месяцев. Они также продолжат совершенствовать систему подбора игроков и региональные серверы, уделяя первоочередное внимание созданию среды, в которой игроки могут читать движения друг друга и создавать ощущение напряжённости.

Что касается снаряжения, рассматриваются экспериментальные корректировки для изменения управления расходными материалами и слотами инструментов, чтобы предоставить игрокам больше свободы в выборе экипировки. Кроме того, в 2026 году планируется выпуск нового экспериментального оружия с высокими характеристиками.

Что касается контента, то возвращение особой локации «Инферно», где пожары поражают всю карту, находится на завершающей стадии тестирования, а также планируется постепенное возвращение Охотников 3-го уровня. Также будет продолжена работа над «Возвращением легенд», воссоздающим легендарные элементы прошлого с актуальными характеристиками.

Кроме того, событие «Лунный Новый год 2026» станет не просто выпуском DLC, а многоуровневым событием, посвящённым историям персонажей. Также ведётся подготовка к внедрению новой сезонной модели, рассчитанной на долгосрочную эксплуатацию, и ожидается запуск экспериментального режима с ограниченными правилами.

Что касается технической стороны, вскоре будут проведены испытания для увеличения количества игроков, разрешённых для одной миссии. Также будет продолжена поддержка установки для новых игроков, а также будут улучшены качество и производительность.

Команда разработчиков прокомментировала: «Теперь, когда мы заложили основу, мы продолжим работу над повышением честности и расширением игрового процесса», и дальнейшие анонсы запланированы на конец этого года.