CryTek столкнулась с трудностям патча 2.4 для Hunt: Showdown 1896

Патч, как тот суслик: он вроде бы и есть, но при этом его и нет.

Команда Hunt: Showdown сообщила о временном откате игры до версии 2.3 из-за технических проблем с обновлением 2.4. Процесс восстановления стабильной работы завершен для платформы Steam, консольные версии ожидают отката в ближайшее время. Разработчики планируют повторный выпуск обновления 2.4 после анализа ошибок.

В качестве компенсации за возникшие сложности всем игрокам предоставлено 10 000 внутриигровой валюты (охотничьи доллары). Код для активации: XIE25T57R247N190 действителен до 28 июня. Проблемы с покупками во время сбоев будут устранены, приобретенные предметы начислены, пострадавшим выдана дополнительная компенсация.

Основное содержание обновления 2.4 включает:

Событие «Суд Шута» с новыми локациями на карте Де-Салль.

Механику «Убежище Шута», предоставляющее доступ к уникальным наградам и навыкам.

Систему клятвенных знаков для получения временных улучшений.

Боевой пропуск с 38 уровнями наград, включая скины оружия и охотников.

Переработку механики урона по частям тела и баллистики патронов.

Изменения в горении тел (две скорости), работе ловушек и взаимодействии с окружением.

Значительные улучшения звукового оформления и интерфейса.

Добавление нового противника «Брут» и балансировку существующих боссов.

Полное обновление карты Де-Салль с переработанными локациями и освещением.

Карта Де-Салль будет исключительной для всех режимов игры. Введены отдельные рейтинги MMR для режимов «Охота за наградой» и «Схватка за наградой». Новые игроки (ниже 11 уровня) будут сражаться против ботов до перехода в PvP-матчи.

Обновление также содержит сотни исправлений: оптимизацию работы ИИ, устранение ошибок позиционирования звука, корректировку анимаций оружия, решение проблем с пользовательским интерфейсом и устранение эксплойтов. Полный перечень изменений доступен в патчноутах игры.