CryTek столкнулась с трудностям патча 2.4 для Hunt: Showdown 1896

Патч, как тот суслик: он вроде бы и есть, но при этом его и нет.
Команда Hunt: Showdown сообщила о временном откате игры до версии 2.3 из-за технических проблем с обновлением 2.4. Процесс восстановления стабильной работы завершен для платформы Steam, консольные версии ожидают отката в ближайшее время. Разработчики планируют повторный выпуск обновления 2.4 после анализа ошибок.
В качестве компенсации за возникшие сложности всем игрокам предоставлено 10 000 внутриигровой валюты (охотничьи доллары). Код для активации: XIE25T57R247N190 действителен до 28 июня. Проблемы с покупками во время сбоев будут устранены, приобретенные предметы начислены, пострадавшим выдана дополнительная компенсация.
Основное содержание обновления 2.4 включает:
- Событие «Суд Шута» с новыми локациями на карте Де-Салль.
- Механику «Убежище Шута», предоставляющее доступ к уникальным наградам и навыкам.
- Систему клятвенных знаков для получения временных улучшений.
- Боевой пропуск с 38 уровнями наград, включая скины оружия и охотников.
- Переработку механики урона по частям тела и баллистики патронов.
- Изменения в горении тел (две скорости), работе ловушек и взаимодействии с окружением.
- Значительные улучшения звукового оформления и интерфейса.
- Добавление нового противника «Брут» и балансировку существующих боссов.
- Полное обновление карты Де-Салль с переработанными локациями и освещением.
Карта Де-Салль будет исключительной для всех режимов игры. Введены отдельные рейтинги MMR для режимов «Охота за наградой» и «Схватка за наградой». Новые игроки (ниже 11 уровня) будут сражаться против ботов до перехода в PvP-матчи.
Обновление также содержит сотни исправлений: оптимизацию работы ИИ, устранение ошибок позиционирования звука, корректировку анимаций оружия, решение проблем с пользовательским интерфейсом и устранение эксплойтов. Полный перечень изменений доступен в патчноутах игры.
Уже всё работает!
Настоящие шуты перекачивают 25гб дважды за день.
CRYSIS 4, 🙏❤️🔥