Hunt: Showdown 1896 готовится к Хэллоуину с событием "Призрачная жатва" и свежим игровым режимом

С 16 октября по 25 ноября игроков Hunt: Showdown 1896 ждёт хэллоуинское событие под названием «Призрачная жатва». Разработчики обещают не только новые механики, Пакты и награды, но и абсолютно новый режим игры — Bounty Clash.

Bounty Clash — это настоящее испытание для самых отчаянных охотников. В этом режиме вы оказываетесь в случайном комплексе, где уже поджидает мёртвый босс и заветный жетон. И что нужно делать? Обойти другие команды и завладеть добычей. Но есть один нюанс — на всё про всё у вас всего 15 минут. Разработчики не зря называют этот режим «экспериментальным», «быстрым» и «беспощадным».

Опробовать свои силы в новом режиме можно будет с 16 по 20 октября, а затем каждые выходные на протяжении всего события. Даты проведения Bounty Clash: 25-27 октября, 1-3 ноября, 8-10 ноября, 15-17 ноября и 22-24 ноября.