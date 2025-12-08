Hunt: Showdown 1896 получает настраиваемые профили - Crytek раскрыла детали

Crytek анонсировала новую функцию «Профиль игрока» для Hunt: Showdown 1896, которая появится в ближайшем обновлении этой недели. Нововведение позволит игрокам не только следить за собственным прогрессом, но и проявлять индивидуальность в игре. Пользователи смогут настраивать титулы, аватары, рамки, значки и другие элементы, чтобы придать профилю уникальный вид. Эти «карточки» будут отображаться как во время матчей на экране «Найден матч», так и в процессе игры — при просмотре имен товарищей по команде или на экране смерти.

Доступ к контенту для профиля будет открываться по мере прогресса и с помощью новой валюты «Кровавые облигации». Особое внимание уделено значкам, которые представляют оружие и предметы: их можно будет получать, зарабатывая опыт для соответствующих элементов. Таким образом, система вознаграждает активных игроков и позволяет визуально демонстрировать достижения.

Однако не обошлось и без нюансов: статистика, отображаемая в профиле, будет вестись с нуля. Crytek объяснила это тем, что для корректного отображения исторических данных разработчики пока не располагают достаточными сведениями о предыдущем прогрессе игроков.

В целом, функция «Профиль игрока» добавляет в Hunt: Showdown 1896 больше возможностей для самовыражения и создания индивидуального игрового стиля, а также стимулирует игроков к активному заработку опыта и новым вызовам. Этот шаг Crytek показывает, что студия продолжает развивать социальную и визуальную составляющую игры, делая взаимодействие между игроками более наглядным и персонализированным.