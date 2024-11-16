Hunt: Showdown 1896 получит долгожданные исправления интерфейса и вернёт старых охотников в новом облике

В середине декабря Hunt: Showdown 1896 ждёт серьёзное обновление. Директор по дизайну Деннис Шварц признал, что интерфейс, появившийся в августовском патче 1896, вызвал немало нареканий у игроков. Поэтому команда решила основательно взяться за его доработку.

В первую очередь разработчики пообещали разобраться с самыми надоедливыми багами. Наконец-то исчезнет проблема с курсором после Alt-Tab, перестанет течь память при открытии карты, а смену региона больше не придётся подтверждать перезапуском игры. Да и само меню станет удобнее — например, появится быстрый доступ к снаряжению прямо из списка охотников.

К тому же в игру вернутся некоторые старые охотники, но уже в новом обличье. За прокачку новичков и выживших до 50-го уровня можно будет получить особые варианты внешности — «Выживший» и «Ветеран». А ещё добавят стильные анимации осмотра оружия — теперь катану, кастет и винтовку Krag можно будет эффектно покрутить в руках.

Интересные перемены ждут и систему боеприпасов. Некоторые патроны станут редкими — их больше нельзя будет купить в меню, только найти на карте или в ящиках с припасами. Узнать такие боеприпасы можно по значку синих песочных часов. Со временем список редких патронов будут обновлять.

Но, пожалуй, главное нововведение — переработанная система общения. Помимо обычного голосового чата для всех ближайших игроков появится отдельный канал для команды. Разработчики добавят удобные настройки: дадут возможность отключать звук, следить за говорящими по цветным индикаторам и назначать разные клавиши для общего и командного каналов.