Hunt: Showdown 1896 становится глубже: новая глава делает ставку не только на монстров, но и на личные драмы охотников

Crytek представила трейлер новой главы «Хроники Наследия» для Hunt: Showdown 1896. Эпизод под названием «Опасность во тьме» стартует уже 13 мая и продолжит сюжетную линию знакомого игрокам трио охотников, вернувшихся в проклятые болота Луизианы.

Судя по трейлеру, разработчики делают всё больший акцент не просто на PvPvE-перестрелках и чудовищах, а на мрачной истории самих персонажей. Герои вновь выходят на след Скверны, но теперь их прошлое становится не менее опасным, чем монстры, скрывающиеся во тьме. Такой подход заметно выделяет Hunt: Showdown 1896 на фоне многих сервисных шутеров, где сюжет обычно остается лишь фоном для геймплея.

В ролике атмосфера напоминает смесь готического вестерна и южного хоррора: полуразрушенные поселения, болотный туман и ощущение постоянной угрозы создают почти кинематографическое настроение. Crytek явно пытается превратить «Хроники Наследия» в полноценный сериал внутри игры, а не просто набор временных событий.

«Опасность во тьме» станет первой частью новой сюжетной арки. Разработчики уже намекают, что впереди игроков ждут новые тайны и более глубокое раскрытие прошлого охотников. Для Hunt это важный шаг: спустя годы после релиза игра продолжает развиваться не только механически, но и как полноценная мрачная вселенная со своей мифологией.