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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 475 оценок

Hunt: Showdown 1896 становится компактнее - в режиме "Схватка за награду" уменьшат количество игроков и команд

Lunersun
Новости

Разработчики Hunt: Showdown 1896 поделились информацией о развитии режима «Схватка за награду». Изначально этот режим запустили как эксперимент для тех, кто искал более динамичную альтернативу классической «Охоте за наградой». И несмотря на ограниченный контент на старте, режим быстро набрал популярность среди игроков.

Текущее состояние

Каждый день почти треть игроков выбирает именно «Схватку». Разработчики собирают отзывы, смотрят статистику и обещают поддерживать режим как минимум до конца 2025 года.

Проблемы и их исправление

Первое время игроки жаловались на маленькие награды — особенно обидно было одиночкам и дуэтам. Пришлось добавить им бонусы и ввести фиксированную награду за выполнение главной цели. С локациями тоже не всё гладко. Их пока маловато, и те, кто часто играет, уже успели выучить каждый куст. Но разработчики обещают добавить новые места для перестрелок.

А ещё игроков напрягает общая система рейтинга для обоих режимов. Разработчики это понимают и думают, как бы её разделить.

Что собираются менять

Скоро в режиме станет чуть просторнее — вместо 5 команд будет только 4, а максимум игроков уменьшится с 12 до 9. Это должно сделать бои более осмысленными и меньше похожими на хаотичную мясорубку.

Любимое оружие игроков

Ну и напоследок разработчики раскрыли статистику самого используемого оружия в режиме. В десятку лидеров входят:

  • Scottfield
  • Romero 77
  • Nagant M1895
  • Conversion Pistol
  • Фронтир 73C
  • Лук
  • Столетие
  • Карабин 1865
  • Springfield 1866
  • Sparks LRR
-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Dark1994

Нахрена? Ппц. Им бы в обычный режим ещё народа добавить, а они в быстром режиме уменьшают.

1
Большая Флейта

Просто их пивные серваки больше трех калек не вывозят. Там в игре тикрейт до сих пор 10))

0
Sorsh

Т.е. всё кроме Спарки и Столетия - бесплатные ганы

Всё о чём говорит эта стата, то, что народ хватает бесплатных охотников и идёт с ними в этот режим

0