Hunt: Showdown 1896 становится компактнее - в режиме "Схватка за награду" уменьшат количество игроков и команд

Разработчики Hunt: Showdown 1896 поделились информацией о развитии режима «Схватка за награду». Изначально этот режим запустили как эксперимент для тех, кто искал более динамичную альтернативу классической «Охоте за наградой». И несмотря на ограниченный контент на старте, режим быстро набрал популярность среди игроков.
Текущее состояние
Каждый день почти треть игроков выбирает именно «Схватку». Разработчики собирают отзывы, смотрят статистику и обещают поддерживать режим как минимум до конца 2025 года.
Проблемы и их исправление
Первое время игроки жаловались на маленькие награды — особенно обидно было одиночкам и дуэтам. Пришлось добавить им бонусы и ввести фиксированную награду за выполнение главной цели. С локациями тоже не всё гладко. Их пока маловато, и те, кто часто играет, уже успели выучить каждый куст. Но разработчики обещают добавить новые места для перестрелок.
А ещё игроков напрягает общая система рейтинга для обоих режимов. Разработчики это понимают и думают, как бы её разделить.
Что собираются менять
Скоро в режиме станет чуть просторнее — вместо 5 команд будет только 4, а максимум игроков уменьшится с 12 до 9. Это должно сделать бои более осмысленными и меньше похожими на хаотичную мясорубку.
Любимое оружие игроков
Ну и напоследок разработчики раскрыли статистику самого используемого оружия в режиме. В десятку лидеров входят:
- Scottfield
- Romero 77
- Nagant M1895
- Conversion Pistol
- Фронтир 73C
- Лук
- Столетие
- Карабин 1865
- Springfield 1866
- Sparks LRR
Нахрена? Ппц. Им бы в обычный режим ещё народа добавить, а они в быстром режиме уменьшают.
Просто их пивные серваки больше трех калек не вывозят. Там в игре тикрейт до сих пор 10))
Т.е. всё кроме Спарки и Столетия - бесплатные ганы
Всё о чём говорит эта стата, то, что народ хватает бесплатных охотников и идёт с ними в этот режим