Hunt: Showdown 1896 становится компактнее - в режиме "Схватка за награду" уменьшат количество игроков и команд

Разработчики Hunt: Showdown 1896 поделились информацией о развитии режима «Схватка за награду». Изначально этот режим запустили как эксперимент для тех, кто искал более динамичную альтернативу классической «Охоте за наградой». И несмотря на ограниченный контент на старте, режим быстро набрал популярность среди игроков.

Текущее состояние

Каждый день почти треть игроков выбирает именно «Схватку». Разработчики собирают отзывы, смотрят статистику и обещают поддерживать режим как минимум до конца 2025 года.

Проблемы и их исправление

Первое время игроки жаловались на маленькие награды — особенно обидно было одиночкам и дуэтам. Пришлось добавить им бонусы и ввести фиксированную награду за выполнение главной цели. С локациями тоже не всё гладко. Их пока маловато, и те, кто часто играет, уже успели выучить каждый куст. Но разработчики обещают добавить новые места для перестрелок.

А ещё игроков напрягает общая система рейтинга для обоих режимов. Разработчики это понимают и думают, как бы её разделить.

Что собираются менять

Скоро в режиме станет чуть просторнее — вместо 5 команд будет только 4, а максимум игроков уменьшится с 12 до 9. Это должно сделать бои более осмысленными и меньше похожими на хаотичную мясорубку.

Любимое оружие игроков

Ну и напоследок разработчики раскрыли статистику самого используемого оружия в режиме. В десятку лидеров входят: