Hunt: Showdown 1896 выходит в Xbox Game Pass 12 декабря, одновременно с запуском события Murder Circus с Post Malone

Отличные новости для подписчиков Xbox Game Pass. Hunt: Showdown 1896 появится в сервисе 12 декабря 2024 года. Вместе с выходом игры игроки также смогут окунуться в Post Malone's Murder Circus — новое совместное событие.

Событие Murder Circus, которое пройдет с 12 декабря 2024 года по 10 февраля 2025 года, представляет собой сверхъестественный карнавал в заливе и других местах. Игроки встретятся с Постом Мэлоуном, низложенным королём и бывшим инспектором манежа, который проведёт их через ужасающее шоу, осквернённое проклятым HelioStone.

Событие принесет множество нового контента:

Новые существа: сразитесь с ужасающими врагами, такими как двухголовый медведь, Ursa Mortis и жуткие Circus Grunts.

Новое оружие: используйте Shredder (пусковая установка с пилой) и Chu Ko Nu (многозарядный арбалет).

Новые варианты оружия: попробуйте 1865 Carbine Aperture, Krag Silencer, Maynard Sniper Silencer и Sparks Pistol Silencer.

Новое снаряжение: используйте расходный материал Recovery Shot и тип боеприпасов Subsonic.

Помимо нового контента, обновление включает улучшенную механику глушителя, настройки анимации, исправления ошибок и улучшения качества жизни.