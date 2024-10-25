Игроки Hunt: Showdown 1896 недовольны появлением в игре "Призрачного лица", но Crytek стоит на своём

Ещё вчера студия Crytek выпустила для Hunt: Showdown 1896 дополнение с «Призрачным лицо» из «Крика», чем вызвала настоящую бурю среди поклонников игры. Ещё бы — как-никак речь идёт о появлении персонажа из культового слэшера 90-х в игре про охоту на монстров в Колорадо конца XIX века.

Сообщество тут же забило тревогу: если уж маньяк в белой маске может свободно разгуливать по диким землям 1895 года, то что дальше? Впрочем, в Crytek, судя по всему, были готовы к такой реакции.

В своём недавнем заявлении в X разработчики попытались успокоить игроков. Правда, длинное объяснение можно было свести к классическому «мы вас услышали, но будем делать по-своему». При этом в студии подчеркнули, что не просто добавляют новых персонажей — для каждого кроссовера создаётся своя увлекательная история, призванная заинтересовать как ветеранов Hunt: Showdown, так и новичков.

А чтобы как-то объяснить появление Призрачного лица в XIX веке, Crytek придумала целую историю: якобы маска попала к какому-то безумцу во время охоты в Луизиане, после чего её зловещий шёпот довёл беднягу до кровавого безумия.