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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 444 оценки

Игроки Hunt: Showdown 1896 недовольны появлением в игре "Призрачного лица", но Crytek стоит на своём

Lunersun
Новости

Ещё вчера студия Crytek выпустила для Hunt: Showdown 1896 дополнение с «Призрачным лицо» из «Крика», чем вызвала настоящую бурю среди поклонников игры. Ещё бы — как-никак речь идёт о появлении персонажа из культового слэшера 90-х в игре про охоту на монстров в Колорадо конца XIX века.

Знаменитый убийца из "Крика" пожаловал в Hunt: Showdown 1896

Сообщество тут же забило тревогу: если уж маньяк в белой маске может свободно разгуливать по диким землям 1895 года, то что дальше? Впрочем, в Crytek, судя по всему, были готовы к такой реакции.

В своём недавнем заявлении в X разработчики попытались успокоить игроков. Правда, длинное объяснение можно было свести к классическому «мы вас услышали, но будем делать по-своему». При этом в студии подчеркнули, что не просто добавляют новых персонажей — для каждого кроссовера создаётся своя увлекательная история, призванная заинтересовать как ветеранов Hunt: Showdown, так и новичков.

А чтобы как-то объяснить появление Призрачного лица в XIX веке, Crytek придумала целую историю: якобы маска попала к какому-то безумцу во время охоты в Луизиане, после чего её зловещий шёпот довёл беднягу до кровавого безумия.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

Lunersun с удовольствием бы добавил в игру монаха Арсения, который любит цитировать Писание, но при этом терпеть не может пиявок

3
Kamishini1993

Могу понять фанатов игры, когда добавляют в игру что то что будет выделяться, тоже самое что в батлфронт добавить Шепарда из масс эффекта

2
Stinger_Max

Бери выше. Это то же самое, что добавить Дарт Вейдера в Баттлфилд. Все эти современные говёные коллабы сейчас вот на таком уровне.

2
dangerous_beast

Так чё вы мелочитесь, пойдите по стопам варзон - Голуби, крысы и тд... А по факту разрабы определенно скоро доиграются, не прислушиваясь к мнению комьюнити.
А потом придумайте историю про голубя: Однажды он был гордым орлом и летал высоко, но по стечению обстоятельств, стал обычной дворовой птичкой!
Херню сморозил:)

0
askazanov

В неё ещё кто то играет!? Я думал, что она заброшена)))

-3
Paramezan

фанаты всегда найдутся

0