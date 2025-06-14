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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 497 оценок

Карта "Де-Салль" возвращается в Hunt Showdown 1896 - теперь с новыми маршрутами и графикой

butcher69 butcher69

Crytek продолжает делиться подробностями масштабного обновления Hunt Showdown 1896, и на этот раз разработчики показали обновлённую версию классической карты «Де-Салль».

Любимая многими локация вернётся в переработанном виде — её не только визуально улучшили, но и добавили новые маршруты и тактические возможности. Разработчики обновили ключевые зоны, включая «Шахту Пестрой Змеи», «Плантацию Перл-Ривер» и «Форт Болден», сделав их более сбалансированными и интересными для боя.

Карта станет доступна игрокам уже 18 июня, одновременно с запуском нового ивента под названием «Суд Шута». Crytek обещает, что обновление станет важной вехой в развитии Hunt Showdown и заложит основу для будущего контента.

18
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
M1notaur

наконец-то!

4
Dark1994

Неужели, я помню они вообще обещали старые карты возвращать раз в месяц, растянули на 10 месяцев вместо 3х

1
ABRASцовы

Они и интерфейс переделали в обновлении, уже третий раз.