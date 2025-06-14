Карта "Де-Салль" возвращается в Hunt Showdown 1896 - теперь с новыми маршрутами и графикой

Crytek продолжает делиться подробностями масштабного обновления Hunt Showdown 1896, и на этот раз разработчики показали обновлённую версию классической карты «Де-Салль».

Любимая многими локация вернётся в переработанном виде — её не только визуально улучшили, но и добавили новые маршруты и тактические возможности. Разработчики обновили ключевые зоны, включая «Шахту Пестрой Змеи», «Плантацию Перл-Ривер» и «Форт Болден», сделав их более сбалансированными и интересными для боя.

Карта станет доступна игрокам уже 18 июня, одновременно с запуском нового ивента под названием «Суд Шута». Crytek обещает, что обновление станет важной вехой в развитии Hunt Showdown и заложит основу для будущего контента.