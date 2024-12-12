Карта Дельта Лоусон, арбалет Чо-ко-ну и новая система развития: всё о масштабном обновлении Hunt: Showdown 1896

Разработчики Hunt: Showdown 1896 выпустили обновление 2.2, которое буквально преображает игру. От переработанной карты до новых механик — изменений так много, что даже опытным охотникам придётся ко многому привыкать заново. Давайте разберём всё самое интересное.

Возвращение Дельты Лоусон

Пожалуй, самым ярким событием стало возвращение старой знакомой — карты «Дельта Лоусон». Разработчики не просто подновили локацию, а полностью её переосмыслили благодаря новому движку Cry Engine 5.11. Карта получила не только улучшенный рельеф и растительность, но и серьёзные изменения ключевых мест. Взять хотя бы Арсенал Вульфсхеда или Литейный завод — там появилось столько новых окон, лестниц и тайных проходов, что старые тактики придётся серьёзно пересмотреть.

Новое оружие и снаряжение

В арсенале охотников появилась новинка — многозарядный арбалет Чо-ко-ну. Штука интересная: стреляет быстро, работает тихо, а болты можно подбирать после выстрела. Однако прицела нет — придётся стрелять от бедра. К нему предлагают три типа болтов:

Обычные (10 штук) — классика жанра;

Зажигательные (тоже 10) — поджигают врагов на любой дистанции;

Взрывчатые (всего 5) — прилипают к цели и взрываются с задержкой.

Кроме того, в игре появилось несколько новых модификаций старого доброго оружия. Тут и Карабин 1865 «Линза» с хитрым прицелом, и Краг с глушителем для любителей тихой охоты, и даже снайперская винтовка Maynard получила бесшумную версию. Ну а для тех, кто любит компактное оружие, теперь есть Пистолет Sparks с глушителем.

Глобальные изменения в механиках

Усиленное Тёмное зрение

В обновлении серьёзно переработали систему Тёмного зрения. Отныне получить Усиленное Тёмное зрение стало проще — его можно добыть из опечатанных наград, через навык «Глаза трупа» или машину предсказаний, даже не имея самой награды. А вот пользоваться им стало рискованнее — каждое использование оставляет на карте заметный след от ожога, который видят все игроки.

Дозвуковые боеприпасы

В игру добавили интересную механику — дозвуковые патроны. Работают они хитро: пуля летит медленнее скорости звука, что делает выстрелы намного тише. Вот только есть и подводные камни — на дальних дистанциях попадать стало сложнее из-за сильного падения снаряда. Зато в качестве приятного бонуса вы получаете на 20% больше патронов в запас.

Система звона в ушах

После обновления ваши уши будут звенеть не только от особо громких выстрелов. Разработчики расширили систему, и звон может появиться от любых громких звуков — будь то взрывы, выстрелы или даже атаки некоторых особо шумных монстров. И чем ближе вы к источнику шума, тем сильнее эффект. Хотя если между вами и источником звука есть преграда, звон может быть слабее или вообще не возникнуть.

Новые игровые механики

Шприц восполнения

В арсенале охотников появился настоящий спаситель — Шприц восполнения. Эта штука позволяет вернуть потерянную полоску здоровья прямо посреди боя. Правда, восстановленная полоска остаётся пустой и требует дополнительного лечения, но в критической ситуации это может спасти жизнь.

Новые навыки

Добавили пару весьма полезных навыков:

«Быстрые пальцы» за 4 очка — позволяет держать патроны между пальцами для молниеносной перезарядки Springfield 1866 и винтовок Sparks.

«Устойчивость» тоже за 4 очка — даёт возможность быстрее двигаться в приседе и при использовании метательных или лечебных предметов. Особенно полезно для любителей скрытного стиля игры.

Система прогрессии охотников

В игре появилась интересная система развития охотников с тремя уровнями: Новичок, Бывалый и Ветеран. Суть простая — достигаете 50-го уровня с новичком, получаете его «прокачанную» версию бывалого охотника. То же самое с бывалым — доводите до 50-го уровня, открываете версию ветерана. Кстати, для этой системы добавили аж 18 новых охотников, так что есть к чему стремиться.

Изменения в балансе

Редкость боеприпасов

В Hunt появилась любопытная система редких боеприпасов. Теперь некоторые виды патронов просто так не купишь — их можно только найти в миссии или использовать те, что уже есть в запасе. В «элитный» список попали:

Патроны ЦМО и экспансивные для Dolch 96

Экспансивные патроны для Столетия

Экспансивные для Scottfield

Экспансивные для Офицерского Nagant

И такие же для Caldwell Conversion

Судя по всему, разработчики планируют периодически обновлять этот список, так что стоит следить за изменениями.

Изменения в оружии

Не обошлось и без традиционной балансировки оружия. Vetterli 71 Циклон стал более послушным благодаря уменьшенной отдаче. Пистолет Sparks теперь перезаряжается заметно быстрее, а Specter 1882 радует повышенной скорострельностью.

Отдельного упоминания заслуживают стальные болты — их урон подняли до 246, сравняв с обычными болтами. При этом они сохранили свою фирменную плоскую траекторию, что делает их отличным выбором для дальних выстрелов.

Технические улучшения

Оптимизация

Разработчики поработали над производительностью игры. Улучшили работу с процессором, разобрались с утечками памяти, оптимизировали использование видеопамяти. В результате игра должна работать стабильнее, а время загрузки заметно сократилось. Особое внимание уделили частицам — они меньше нагружают систему.

Новая система общения в команде

Полностью переработали систему коммуникации между напарниками. Сейчас у команды есть свой отдельный канал связи с текстовым и голосовым чатом. Это особенно важно для случайных команд — теперь они получили те же возможности для общения, что и игроки, использующие внешние программы для связи.

На ПК всё просто — разные клавиши для общего и командного чата. На консолях немного сложнее: нужно использовать двойное нажатие кнопки для переключения между каналами. И система пока не идеальна — например, говоря в чате близости, вас не услышат в командном канале. Но разработчики обещают исправить эти недочёты в будущих обновлениях.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут. Также стоит отметить, что вместе с обновлением в игре началось внутриигровое событие «Смертельный цирк Post Malone».