Карта Дельта Лоусон, арбалет Чо-ко-ну и новая система развития: всё о масштабном обновлении Hunt: Showdown 1896

Разработчики Hunt: Showdown 1896 выпустили обновление 2.2, которое буквально преображает игру. От переработанной карты до новых механик — изменений так много, что даже опытным охотникам придётся ко многому привыкать заново. Давайте разберём всё самое интересное.
Возвращение Дельты Лоусон
Пожалуй, самым ярким событием стало возвращение старой знакомой — карты «Дельта Лоусон». Разработчики не просто подновили локацию, а полностью её переосмыслили благодаря новому движку Cry Engine 5.11. Карта получила не только улучшенный рельеф и растительность, но и серьёзные изменения ключевых мест. Взять хотя бы Арсенал Вульфсхеда или Литейный завод — там появилось столько новых окон, лестниц и тайных проходов, что старые тактики придётся серьёзно пересмотреть.
Новое оружие и снаряжение
В арсенале охотников появилась новинка — многозарядный арбалет Чо-ко-ну. Штука интересная: стреляет быстро, работает тихо, а болты можно подбирать после выстрела. Однако прицела нет — придётся стрелять от бедра. К нему предлагают три типа болтов:
- Обычные (10 штук) — классика жанра;
- Зажигательные (тоже 10) — поджигают врагов на любой дистанции;
- Взрывчатые (всего 5) — прилипают к цели и взрываются с задержкой.
Кроме того, в игре появилось несколько новых модификаций старого доброго оружия. Тут и Карабин 1865 «Линза» с хитрым прицелом, и Краг с глушителем для любителей тихой охоты, и даже снайперская винтовка Maynard получила бесшумную версию. Ну а для тех, кто любит компактное оружие, теперь есть Пистолет Sparks с глушителем.
Глобальные изменения в механиках
Усиленное Тёмное зрение
В обновлении серьёзно переработали систему Тёмного зрения. Отныне получить Усиленное Тёмное зрение стало проще — его можно добыть из опечатанных наград, через навык «Глаза трупа» или машину предсказаний, даже не имея самой награды. А вот пользоваться им стало рискованнее — каждое использование оставляет на карте заметный след от ожога, который видят все игроки.
Дозвуковые боеприпасы
В игру добавили интересную механику — дозвуковые патроны. Работают они хитро: пуля летит медленнее скорости звука, что делает выстрелы намного тише. Вот только есть и подводные камни — на дальних дистанциях попадать стало сложнее из-за сильного падения снаряда. Зато в качестве приятного бонуса вы получаете на 20% больше патронов в запас.
Система звона в ушах
После обновления ваши уши будут звенеть не только от особо громких выстрелов. Разработчики расширили систему, и звон может появиться от любых громких звуков — будь то взрывы, выстрелы или даже атаки некоторых особо шумных монстров. И чем ближе вы к источнику шума, тем сильнее эффект. Хотя если между вами и источником звука есть преграда, звон может быть слабее или вообще не возникнуть.
Новые игровые механики
Шприц восполнения
В арсенале охотников появился настоящий спаситель — Шприц восполнения. Эта штука позволяет вернуть потерянную полоску здоровья прямо посреди боя. Правда, восстановленная полоска остаётся пустой и требует дополнительного лечения, но в критической ситуации это может спасти жизнь.
Новые навыки
Добавили пару весьма полезных навыков:
- «Быстрые пальцы» за 4 очка — позволяет держать патроны между пальцами для молниеносной перезарядки Springfield 1866 и винтовок Sparks.
- «Устойчивость» тоже за 4 очка — даёт возможность быстрее двигаться в приседе и при использовании метательных или лечебных предметов. Особенно полезно для любителей скрытного стиля игры.
Система прогрессии охотников
В игре появилась интересная система развития охотников с тремя уровнями: Новичок, Бывалый и Ветеран. Суть простая — достигаете 50-го уровня с новичком, получаете его «прокачанную» версию бывалого охотника. То же самое с бывалым — доводите до 50-го уровня, открываете версию ветерана. Кстати, для этой системы добавили аж 18 новых охотников, так что есть к чему стремиться.
Изменения в балансе
Редкость боеприпасов
В Hunt появилась любопытная система редких боеприпасов. Теперь некоторые виды патронов просто так не купишь — их можно только найти в миссии или использовать те, что уже есть в запасе. В «элитный» список попали:
- Патроны ЦМО и экспансивные для Dolch 96
- Экспансивные патроны для Столетия
- Экспансивные для Scottfield
- Экспансивные для Офицерского Nagant
- И такие же для Caldwell Conversion
Судя по всему, разработчики планируют периодически обновлять этот список, так что стоит следить за изменениями.
Изменения в оружии
Не обошлось и без традиционной балансировки оружия. Vetterli 71 Циклон стал более послушным благодаря уменьшенной отдаче. Пистолет Sparks теперь перезаряжается заметно быстрее, а Specter 1882 радует повышенной скорострельностью.
Отдельного упоминания заслуживают стальные болты — их урон подняли до 246, сравняв с обычными болтами. При этом они сохранили свою фирменную плоскую траекторию, что делает их отличным выбором для дальних выстрелов.
Технические улучшения
Оптимизация
Разработчики поработали над производительностью игры. Улучшили работу с процессором, разобрались с утечками памяти, оптимизировали использование видеопамяти. В результате игра должна работать стабильнее, а время загрузки заметно сократилось. Особое внимание уделили частицам — они меньше нагружают систему.
Новая система общения в команде
Полностью переработали систему коммуникации между напарниками. Сейчас у команды есть свой отдельный канал связи с текстовым и голосовым чатом. Это особенно важно для случайных команд — теперь они получили те же возможности для общения, что и игроки, использующие внешние программы для связи.
На ПК всё просто — разные клавиши для общего и командного чата. На консолях немного сложнее: нужно использовать двойное нажатие кнопки для переключения между каналами. И система пока не идеальна — например, говоря в чате близости, вас не услышат в командном канале. Но разработчики обещают исправить эти недочёты в будущих обновлениях.
С полным списком изменений можно ознакомиться тут. Также стоит отметить, что вместе с обновлением в игре началось внутриигровое событие «Смертельный цирк Post Malone».
Отличная обнова)