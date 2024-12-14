Каждый угол и закоулок: авторы Hunt: Showdown 1896 провели экскурсию по обновлённой Дельте Лоусон

Ещё позавчера разработчики Hunt: Showdown 1896 порадовал игроков свежим обновлением 2.2 — к нам вернулась старая добрая Дельта Лоусон. При этом создатели игры не просто достали карту из архива, а как следует над ней поработали. Перевели на новый движок CryEngine 5.11 и внесли кучу изменений, о которых давно просили игроки. Давайте пройдёмся по всем локациям и посмотрим, что там нового.

На Литейном заводе творится что-то интересное. В здании босса с восточной стороны появились новая лестница, окно и парочка железных дверей. Теперь у защитников есть куда отступать, а у нападающих — больше вариантов для штурма. С юга и запада добавили окна, но есть нюанс — через них могут лазить только те, кто внутри. На севере комплекса накидали укрытий и сделали новую высокую точку для обзора логова босса. Внутри самого логова тоже всё переделали — и укрытия, и освещение. А ещё можно легко забраться на крышу восточного здания.

Арсенал Вульфсхеда тоже изменился. Убрали башни на востоке, заменив их обычными проходами, а железнодорожный вагон задвинули поглубже — так до него быстрее добираться. С фасада здания босса убрали одно окно, и теперь пробежка через внутренний двор не так опасна. Ну и конечно, внутри всё поменяли — и укрытия, и свет.

На кирпичном заводе Брэдли и Крейвена изменений поменьше. На восточной стороне здания босса поставили подъёмник, а у западного входа появились новые укрытия и можно залезть на крышу.

А вот на Лесопилке всего одно изменение. В здании босса пробили окно с юга, и отныне туда можно попасть через соседнее здание.

На станции Лоусон перекроили западное здание на стройке. Почистили обзор, переставили укрытия — сейчас там и ориентироваться легче, и из здания босса удобнее стрелять. В северном здании босса немного подправили окна и точки для подглядывания.

Тюрьма Николлс стала интереснее — открыли доступ на часть крыши западного здания, понатыкали новых лестниц по всей территории. У пандуса на северо-западе сделали новый проход.

У Солтера (ну, вы знаете, там где свинарник) появился новый вход в здание босса с юга — теперь атаковать можно по-разному. Плюс можно залезть на крышу самого северного здания, что даёт ещё один путь внутрь.

«Золотые акры» слегка обновили — вместо старых кирпичных руин поставили новое здание, на крышу которого можно забраться.

В «Кровавой пасти» добавили новую точку для обзора в здании босса. И ещё забавная новинка — заборы вокруг теперь вызывают кровотечение. Ну и съезд новый появился, куда без него.

Форт Кармик стал понятнее — сразу видно, где можно ходить. Заодно и укрытия по-новому расставили.

На Ветреном просторе основные изменения на севере — добавили укрытия на крыше здания и в поле.

Не забыли и про остальные места на карте — улучшили укрытия у бункеров и вышек, сделали удобнее первый этаж руин у станции Лоусон.

И напоследок приятная новость — разработчики уже взялись за карту Де-Салль. Правда, подробности об этом обещают рассказать только в следующем году.