ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 495 оценок

Кровь, свет и клятвы: Hunt: Showdown 1896 получит масштабное обновление с переработанной картой и новым ивентом

butcher69 butcher69

Разработчики Hunt: Showdown 1896 представили крупное обновление, которое возвращает в игру легендарную карту Де-Салль. Локация полностью переработана: улучшены графика, освещение и декорации, а ключевые зоны — Шахта Пестрой Змеи, Плантация Перл-Ривер и Форт Болден — получили новые маршруты и тактические возможности. Переменная освещённость усиливает атмосферу каждой миссии.

Главной особенностью обновления стало событие «Суд Шута», в центре которого — трое новых персонажей:

  • Шут — изуродованный торговец ядами, скрывающийся от кары.
  • Бледный Судья — бывший блюститель закона, ставший палачом.
  • Дороти Элис — последняя из рода Элис, приютившая преступника.

Событие привносит свежие механики:

  • Кража клятвенных знаков у побеждённых врагов.
  • Ставки на навыки с риском ради случайных бонусов.
  • Отдельный рейтинг для режима «Схватки за награду».
  • Новый противник — Зверь, таинственное создание, бродящее по лесам.
1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий