Кровь, свет и клятвы: Hunt: Showdown 1896 получит масштабное обновление с переработанной картой и новым ивентом

Разработчики Hunt: Showdown 1896 представили крупное обновление, которое возвращает в игру легендарную карту Де-Салль. Локация полностью переработана: улучшены графика, освещение и декорации, а ключевые зоны — Шахта Пестрой Змеи, Плантация Перл-Ривер и Форт Болден — получили новые маршруты и тактические возможности. Переменная освещённость усиливает атмосферу каждой миссии.
Главной особенностью обновления стало событие «Суд Шута», в центре которого — трое новых персонажей:
- Шут — изуродованный торговец ядами, скрывающийся от кары.
- Бледный Судья — бывший блюститель закона, ставший палачом.
- Дороти Элис — последняя из рода Элис, приютившая преступника.
Событие привносит свежие механики:
- Кража клятвенных знаков у побеждённых врагов.
- Ставки на навыки с риском ради случайных бонусов.
- Отдельный рейтинг для режима «Схватки за награду».
- Новый противник — Зверь, таинственное создание, бродящее по лесам.