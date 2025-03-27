Мастер вуду Джеремайя Скраггс пополнил ряды охотников в Hunt: Showdown 1896

Для Hunt: Showdown 1896 вышло новое дополнение под названием Dead Man's Cut. Главная новинка DLC — новый персонаж Путник-с-Перекрёстка, он же Джеремайя Скраггс. По сюжету этот парень с детства увлекался вуду, постоянно искал новые знания и был мастером всяких трюков. При этом о своих настоящих намерениях и умениях предпочитал помалкивать.

Кроме самого персонажа, в дополнении есть несколько скинов для оружия. И названия у них соответствующие — мрачные такие. Для дробовика Rival 78 дали скин «Запах падали», для револьвера Conversion с лентой — «Сведу-в-могилу». Ну и для шприца с противоядием тоже что-то придумали — «Вкус полуночи».

Кстати, также стоит напомнить, что вчера в игре стартовало событие «Ведьмин Сад».