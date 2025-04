Не трогайте бизонов, а то Смотритель Равнин придёт и за вами: в Hunt: Showdown 1896 скоро появится новый охотник

Ещё один персонаж скоро пополнит ряды охотников в Hunt: Showdown 1896. В свежеанонсированном DLC "Last of the Herd" игрокам придётся отправиться на болота в роли Смотрителя Равнин — мужчины, который когда-то мирно жил среди бизонов, пока их всех не перестреляли.

Герой по имени Левий Анспах, он же Смотритель Равнин, когда-то мирно существовал среди буйволов, пока алчные охотники не превратили стада в кучи черепов. После этого наш бедолага слегка сошёл с ума и отправился мстить — начал прибивать промысловиков к колёсам фургонов и отпускать скот на волю. В итоге эти занятия привели его в Распадок Маммоны, где Левий и нашёл новое призвание — охотиться за монстрами вместо того, чтобы гоняться за браконьерами. Можно сказать переключился с одних проблем на другие.

В набор, кроме самого охотника, входят два облика для оружия: «Отстрел» для охотничьего лука и «Бизонья нога» для укороченной винтовки Столетие. Довершает картину «Крик гром-птицы» — связка динамита с индейскими мотивами.

Точной даты выхода у дополнения нет, но выйдет оно уже скоро.