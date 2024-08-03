Одновременно с релизом Hunt: Showdown 1896 в игре стартует ивент "Опаленная земля"

В онлайн-шутере Hunt: Showdown 1896 начиная с 15 августа и вплоть до 7 октября будет происходить ивент под названием "Опаленная земля" (Scorched Earth). Компания Crytek еще не сообщила всех деталей, но из зрелищного и атмосферного трейлера кое-что мы все же можем узнать: например, что его события будут разворачиваться на новой карте Mammon's Gulch, благодаря которой игроки впервые окажутся не в болотах Луизианы, а в горах Колорадо.

Не исключено, что геймеров будут ждать новые косметические предметы, специальные награды, тематические квесты и много другого контента.

Всего через несколько недель, 15 августа, студия Crytek выпустит обновленную версию онлайнового шутера Hunt: Showdown, после чего игра сменит подзаголовок на "1896" и больше не будет доступна на консолях прошлого поколения. На PlayStation 5 и Xbox Series игроки получат нативную поддержку 4K и частоту 60 fps (2K и 60 fps на Xbox Series S).