Охота становится опаснее: в Hunt: Showdown скроют точки эвакуации и лута

Студия Crytek готовит крупный эксперимент для своего экстракшен-шутера Hunt: Showdown. В рамках нового события Devil’s Trail («Тропа Дьявола»), которое стартует 18 марта, разработчики изменят один из ключевых элементов матчей — точки эвакуации и снабжения больше не будут отображаться на карте в начале игры.

Теперь охотникам придётся искать их самостоятельно, исследуя локации. Помочь смогут специальные «разведывательные карты», которые можно найти на новых точках интереса — разведывательных башнях. Кроме того, некоторые выходы будут открываться автоматически после выполнения определённых условий: например, после изгнания босса, получения награды или использования особых карт Таро.

По словам разработчиков, цель нововведения — сделать финальную фазу матча менее предсказуемой. Сейчас команда, добывшая награду, обычно бежит к ближайшей отмеченной точке эвакуации, и соперники легко отслеживают её маршрут. Скрытые выходы должны усилить напряжение и ощущение настоящей охоты.

Одновременно авторы расширяют систему пассивного отслеживания действий игроков. На карте будут оставаться следы активности: открытые аптечки, использованные ящики с патронами, трупы животных, приоткрытые двери и другие изменения окружения. Всё это формирует своеобразную «историю матча», по которой внимательные охотники смогут понять, куда двигались их противники.

Событие Devil’s Trail стартует в Hunt: Showdown уже 18 марта. Разработчики рассчитывают, что новый подход сделает каждую вылазку менее предсказуемой и ещё более напряжённой.