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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 488 оценок

Он просто хотел жить с бизонами, а теперь охотится на монстров - в Hunt: Showdown 1896 появился новый персонаж

Lunersun Lunersun

В Hunt: Showdown 1896 появился новый персонаж — вышло DLC под названием "Last of the Herd". Главным героем аддона стал Левий Анспах, он же Смотритель Равнин.

Этот человек спокойно жил среди буйволов, пока какие-то жадные охотники не перестреляли всех его мохнатых друзей. После этих событий наш герой слегка двинулся умом и начал мстить — прибивал охотников к колёсам фургонов и отпускал скот на волю. А потом судьба и вовсе занесла его в Распадок Маммоны, и он решил, что гоняться за монстрами интереснее, чем за браконьерами.

В наборе, кроме самого персонажа, есть пара скинов для оружия — «Отстрел» для охотничьего лука и «Бизонья нога» для укороченной винтовки Столетие. Ну и для полного комплекта добавили «Крик гром-птицы» — связку динамита с индейскими узорами.

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