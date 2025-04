Он просто хотел жить с бизонами, а теперь охотится на монстров - в Hunt: Showdown 1896 появился новый персонаж

В Hunt: Showdown 1896 появился новый персонаж — вышло DLC под названием "Last of the Herd". Главным героем аддона стал Левий Анспах, он же Смотритель Равнин.

Этот человек спокойно жил среди буйволов, пока какие-то жадные охотники не перестреляли всех его мохнатых друзей. После этих событий наш герой слегка двинулся умом и начал мстить — прибивал охотников к колёсам фургонов и отпускал скот на волю. А потом судьба и вовсе занесла его в Распадок Маммоны, и он решил, что гоняться за монстрами интереснее, чем за браконьерами.

В наборе, кроме самого персонажа, есть пара скинов для оружия — «Отстрел» для охотничьего лука и «Бизонья нога» для укороченной винтовки Столетие. Ну и для полного комплекта добавили «Крик гром-птицы» — связку динамита с индейскими узорами.