Разработчики Hunt: Showdown 1896 объяснили, почему опытные игроки порой попадают в матчи к новичкам

Команда Hunt: Showdown 1896 наконец-то раскрыла все карты о том, как работает подбор игроков в их проекте. В сети давно ходили разговоры о странностях матчгейминга, и вот теперь разработчики решили объяснить, что к чему.

А всё дело в том, что система полностью завязана на рейтинге MMR, который смотрит исключительно на ваши успехи в матчах. Неважно, сколько вы наиграли часов или какой у вас ранг — оценивается только то, как хорошо вы справляетесь в бою. И если у новичков этот рейтинг скачет как сумасшедший, пока алгоритм пытается понять их реальный уровень, то у опытных игроков он меняется куда спокойнее.

Правда, многих раздражает, когда в матче попадаются соперники с сильно разным уровнем MMR. Разработчики не стали скрывать — такое действительно случается в моменты падения онлайна. Система просто не хочет держать игроков в очереди больше 5 минут и начинает искать хоть кого-нибудь для матча. К тому же ситуация часто обостряется во время крупных обновлений и событий. В игру возвращается куча старых игроков, которым нужно заново откалибровать рейтинг, да и новички подтягиваются толпами. Естественно, такой наплыв серьёзно путает карты системе подбора.

А иногда новичок может и вовсе встретить матёрого ветерана с тысячами часов даже при стабильном онлайне. И причина тут довольно простая — если у опытного игрока низкий MMR, система без зазрения совести отправит его к новичкам такого же уровня. Неважно, что один знает карту как свои пять пальцев, а второй ещё путается в кнопках.

Ну и напоследок авторы игры заверили, что постоянно работают над улучшением системы, пытаясь найти золотую середину между справедливостью и скоростью поиска матча. А значит, если что-то идёт не так, это лишь временные трудности — система просто пытается подстроиться под вечно меняющееся сообщество игроков.