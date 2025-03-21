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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 482 оценки

Разработчики Hunt: Showdown 1896 показали трейлер "Ведьминого Сада" - первого игрового события в этом году

Lunersun Lunersun

Вышел трейлер «Ведьминого Сада» — первого события этого года в Hunt: Showdown 1896. В этом событии игроков ждёт противостояние двух совершенно разных сил в борьбе со Скверной.

"Ведьмин Сад" и обновление 2.3 в Hunt: Showdown 1896 - разработчики анонсировали первое событие 2025 года

С одной стороны выступает мистический дуэт Брухи, которые полагаются на силы природы и древнюю магию, а с другой — Сварщики с их индустриальными оккультными примочками и любовью к огню.

И у обеих групп одна цель — победить Скверну, просто методы они выбрали совершенно разные. А ещё в отличие от прошлых событий в Hunt, на этот раз игрокам не придётся выбирать сторону.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Dellinger

Кому нужна эта шляпа с читаками

0
Spillik

В смысле первого.

-2
gynatron

А какое событие было ещё в этом году?

1
Spillik gynatron

Цирк с мишкой.

-2
gynatron Spillik

Цирк стартовал 12 декабря 2024

1
Spillik gynatron

И продолжился в этом году.

-3
gynatron Spillik

Если сезон сериала начинается в 2024 году и заканчивается в 2025 то какого года сериал? Цирк это игровое событие 24 года, а ведьмин сад первое игровое событие в 25 году

2