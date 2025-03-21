Разработчики Hunt: Showdown 1896 показали трейлер "Ведьминого Сада" - первого игрового события в этом году

Вышел трейлер «Ведьминого Сада» — первого события этого года в Hunt: Showdown 1896. В этом событии игроков ждёт противостояние двух совершенно разных сил в борьбе со Скверной.

С одной стороны выступает мистический дуэт Брухи, которые полагаются на силы природы и древнюю магию, а с другой — Сварщики с их индустриальными оккультными примочками и любовью к огню.

И у обеих групп одна цель — победить Скверну, просто методы они выбрали совершенно разные. А ещё в отличие от прошлых событий в Hunt, на этот раз игрокам не придётся выбирать сторону.