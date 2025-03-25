Создатели Hunt: Showdown 1896 опубликовали новое видео про "Ведьмин сад" и обновление 2.3

Crytek выпустила новое видео про Hunt: Showdown 1896. Там рассказывают про обновление 2.3 и ивент «Ведьмин сад». Кстати, видео с русскими субтитрами, так что всё понятно будет.
На самом деле все эти новинки разработчики уже представляли в середине месяца, просто теперь собрали всё в одном ролике и накидали побольше подробностей. Там и новые геймплейные кадры есть, чтоб наглядней было, что к чему.
А если вам интересны сроки, то обновление 2.3 выйдет уже 26 марта, то есть завтра, и в этот же день стартует событие «Ведьмин сад». Оно продлится довольно долго — аж до 5 мая.
Еще одни любители "Changes" - перелопатили меню в прошлом году, чтоб оно дерьмом было. Теперь героически возвращают понемногу как было. Мастерство иллюзии деятельности. Лучше бы сделали килкам и возможность после матча посмотреть, как двигались ханты по карте. Правда для этого действительно работать нужно, а не ченджесы ченджить.
Судя по всему очень слабый ивент, ещё 38 уровней батлпаса вместо 50, а стоит столько же.