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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 483 оценки

Создатели Hunt: Showdown 1896 опубликовали новое видео про "Ведьмин сад" и обновление 2.3

Lunersun Lunersun

Crytek выпустила новое видео про Hunt: Showdown 1896. Там рассказывают про обновление 2.3 и ивент «Ведьмин сад». Кстати, видео с русскими субтитрами, так что всё понятно будет.

На самом деле все эти новинки разработчики уже представляли в середине месяца, просто теперь собрали всё в одном ролике и накидали побольше подробностей. Там и новые геймплейные кадры есть, чтоб наглядней было, что к чему.

"Ведьмин Сад" и обновление 2.3 в Hunt: Showdown 1896 - разработчики анонсировали первое событие 2025 года

А если вам интересны сроки, то обновление 2.3 выйдет уже 26 марта, то есть завтра, и в этот же день стартует событие «Ведьмин сад». Оно продлится довольно долго — аж до 5 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Spillik

Еще одни любители "Changes" - перелопатили меню в прошлом году, чтоб оно дерьмом было. Теперь героически возвращают понемногу как было. Мастерство иллюзии деятельности. Лучше бы сделали килкам и возможность после матча посмотреть, как двигались ханты по карте. Правда для этого действительно работать нужно, а не ченджесы ченджить.

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Dark1994

Судя по всему очень слабый ивент, ещё 38 уровней батлпаса вместо 50, а стоит столько же.

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