Создатели Hunt: Showdown 1896 опубликовали новое видео про "Ведьмин сад" и обновление 2.3

Crytek выпустила новое видео про Hunt: Showdown 1896. Там рассказывают про обновление 2.3 и ивент «Ведьмин сад». Кстати, видео с русскими субтитрами, так что всё понятно будет.

На самом деле все эти новинки разработчики уже представляли в середине месяца, просто теперь собрали всё в одном ролике и накидали побольше подробностей. Там и новые геймплейные кадры есть, чтоб наглядней было, что к чему.

А если вам интересны сроки, то обновление 2.3 выйдет уже 26 марта, то есть завтра, и в этот же день стартует событие «Ведьмин сад». Оно продлится довольно долго — аж до 5 мая.