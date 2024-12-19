Создатели Hunt: Showdown 1896 выпустили важный патч: пофиксили вылеты, починили звук и изменили баланс некоторого оружия

Для Hunt: Showdown 1896 вышло новое обновление 2.2.0.1 — в нём разработчики взялись за самые надоедливые проблемы игры. Они пофиксили частые вылеты и зависания, а заодно починили голосовой чат на консолях, с которым в последнее время было немало проблем. Заодно авторы поправили несколько игровых недочётов. К примеру, теперь напарники не вылетают из матча раньше времени, если лидер группы эвакуируется первым. А ещё исчез надоедливый эффект звона в ушах, который почему-то оставался даже после эвакуации.

Что касается боевой системы, то тут тоже есть приятные новости. Наконец-то починили проблему с Бесогоном — отныне его руки правильно светятся при использовании Усиленного Темного зрения. Да и здоровье охотника больше не продолжает падать после смерти и возрождения при использовании «Теневого скачка». Также не обошлось и без изменений баланса. Разработчики серьёзно переработали «Шинковку» — вдвое уменьшили радиус приближения и взрыва разрывных пил, а заодно сократили количество дополнительных патронов для дисковых пил с 12 до 6. Вдобавок подняли стоимость клятвенных знаков с 5 до 9.

А ещё создатели игры увеличили стоимость некоторых навыков — «Быстрые пальцы» сейчас стоят 6 очков вместо 4, а «Рычажный механизм» и вовсе подорожал до 7 очков. Ну и напоследок исправили показатели урона для Vetterli с глушителем, который раньше почему-то показывал 125 урона вместо правильных 130.