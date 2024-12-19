Создатели Hunt: Showdown 1896 выпустили важный патч: пофиксили вылеты, починили звук и изменили баланс некоторого оружия

Для Hunt: Showdown 1896 вышло новое обновление 2.2.0.1 — в нём разработчики взялись за самые надоедливые проблемы игры. Они пофиксили частые вылеты и зависания, а заодно починили голосовой чат на консолях, с которым в последнее время было немало проблем. Заодно авторы поправили несколько игровых недочётов. К примеру, теперь напарники не вылетают из матча раньше времени, если лидер группы эвакуируется первым. А ещё исчез надоедливый эффект звона в ушах, который почему-то оставался даже после эвакуации.
Что касается боевой системы, то тут тоже есть приятные новости. Наконец-то починили проблему с Бесогоном — отныне его руки правильно светятся при использовании Усиленного Темного зрения. Да и здоровье охотника больше не продолжает падать после смерти и возрождения при использовании «Теневого скачка». Также не обошлось и без изменений баланса. Разработчики серьёзно переработали «Шинковку» — вдвое уменьшили радиус приближения и взрыва разрывных пил, а заодно сократили количество дополнительных патронов для дисковых пил с 12 до 6. Вдобавок подняли стоимость клятвенных знаков с 5 до 9.
А ещё создатели игры увеличили стоимость некоторых навыков — «Быстрые пальцы» сейчас стоят 6 очков вместо 4, а «Рычажный механизм» и вовсе подорожал до 7 очков. Ну и напоследок исправили показатели урона для Vetterli с глушителем, который раньше почему-то показывал 125 урона вместо правильных 130.
То есть пошли по стопам arrowhead, одни нерфы попёрли
В каком месте тут нерф) То что они казуала больше добавили с последним бп и решили немного его убавить, не значит что решили нерфить... Да и нафиг эти быстрые пальцы если есть в тютельку. С долбаной нитрой на 40 метров от бедра в точку 2х хантов прошиваешь, а борнхейм с прикладом вообще писец, можно вообще не целиться, осталось в игру ввести перк с самонаведением патрона и привет фортнайт...
Убрали особые боеприпасы у некоторых пушек, урезали количество патронов апперкоту, урезали количество ускоренных до одной обоймы, повысили стоимость рычажки, стоимость ивентовой хрени с дисками, урезали ей количество боеприпасов, а, ещё смотрю, урезали взрывные пилы, которые и так уроном не блещут. Чем не нерфы? Заметь, я тут не указал "казуал", который они добавили в ивенте, это старые механики, которые не требовали изменений и никто не требовал их менять
Играю с 5-6ммр там все почти со спарками и арбалетами, и прочей полуваншотной фигне. Очень редко встречаю апперкоты, и винтовки на рычажке... Скоростные мало кто берет, большинство сидит на яде, цо и поджоге... Я хз по кому этот "нерф" может ударить вообще.
играю на 6 звёздах, там почти все с мосинками, крагами, апперкотами, дольчами. Очень редко встречаются спарки и прочая полуваншотная фигня. Очень редко встречаю армейские калдвелы или конверсии, я очень часто играю с рычажкой и цо, большинство играет с обычными, цо и высокскоростными... Я знаю по кому этот "нерф" уже ударил.
Видимо мы в разные игры играем)