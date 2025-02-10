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Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 475 оценок

Студия Crytek рассказала о своих планах на развитие Hunt: Showdown 1896 в этом году

butcher69
Новости

Студия Crytek рассказала о своих планах на развитие Hunt: Showdown 1896 в 2025 году. Команда сосредоточилась на улучшении сетевой стабильности, внедрении новых функций и модернизации интерфейса.

Долгое время разница в пинге игроков вызывала споры в сообществе. Разработчики нашли способ учитывать пинг при подборе игроков, не ухудшая процесс поиска матчей в малонаселённых регионах. Новая система скоро появится в тестовом режиме.

Для стабильной работы игры бэкэнд-сервисы были перенесены в разные регионы, что улучшило быстродействие. Первое обновление без отключения серверов уже успешно вышло.

В будущем Hunt получит систему пинг-маркеров, обновления интерфейса и возвращение карты Де-Салль.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

давайте уже про Крузис 4 рассказывайте!

1
askazanov

Во во, все мы ждём Crysis новый, но пока тишина ..

1
Dellinger

Вы не найдете более клоунов и сказочников, чем Срутеки со своим хуянтом 1896)

-1