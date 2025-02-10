Студия Crytek рассказала о своих планах на развитие Hunt: Showdown 1896 в этом году

Студия Crytek рассказала о своих планах на развитие Hunt: Showdown 1896 в 2025 году. Команда сосредоточилась на улучшении сетевой стабильности, внедрении новых функций и модернизации интерфейса.
Долгое время разница в пинге игроков вызывала споры в сообществе. Разработчики нашли способ учитывать пинг при подборе игроков, не ухудшая процесс поиска матчей в малонаселённых регионах. Новая система скоро появится в тестовом режиме.
Для стабильной работы игры бэкэнд-сервисы были перенесены в разные регионы, что улучшило быстродействие. Первое обновление без отключения серверов уже успешно вышло.
В будущем Hunt получит систему пинг-маркеров, обновления интерфейса и возвращение карты Де-Салль.
давайте уже про Крузис 4 рассказывайте!
Во во, все мы ждём Crysis новый, но пока тишина ..
Вы не найдете более клоунов и сказочников, чем Срутеки со своим хуянтом 1896)