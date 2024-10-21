В Hunt: Showdown 1896 можно будет поохотиться в образе легендарного убийцы из "Крика"

В мире Hunt: Showdown грядёт нечто зловещее. Разработчики игры представили новое дополнение, которое приведёт в восторг поклонников классических ужастиков. Знаменитый маньяк «Призрачное лицо» из франшизы «Крик» готовится начать охоту в мрачном мире Hunt: Showdown 1896.

История нового персонажа, Неемии Хексума, пропитана мрачной тайной. Одинокий вдовец, живущий у болота, однажды находит загадочную белую маску с искривлённой ухмылкой. Надев её, Неемия погружается в мир кровавых видений, которые постепенно овладевают его разумом. Никто не помнит, как Неемия Хексум выглядел до того, как надел маску. Но лица его жертв Охотники никогда не забудут.

И, как всегда, дополнение включает в себя не только нового Охотника, но и три предмета экипировки, каждый из которых пропитан атмосферой страха и тайны.

Главная звезда арсенала — винтовка «Цыц» (Фронтир 73C с глушителем). «Когда Призрачное лицо забирает жизнь, всё вокруг затихает. Мир замолкает. Птицы перестают петь, деревья — шелестеть. Когда он нажимает на курок, даже кровь в его венах начинает бежать бесшумно», — гласит зловещее описание.

Не менее впечатляет и пистолет «Тихоня» (Bornheim № 3 с глушителем). Разработчики намекают на его особую роль: «Мало кто знает цену шёпота так хорошо, как "Призрачное лицо", когда в его руках этот Bornheim № 3 с глушителем». Похоже, этот пистолет идеально подходит для скрытных убийств.

Ну и завершает набор жуткий нож «Отнимающий жизнь». Его история не менее кровава, чем у его нового владельца: «Им перерезали глотку герцогу в средневековом замке. Пьяные крестьяне успели заметить металлический отблеск, прежде чем проститься с кишками». И вот теперь этот клинок нашёл своё истинное призвание в руках «Призрачного лица».

Дополнение выйдет 24 октября.