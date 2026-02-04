В Hunt: Showdown 1896 начали тестировать матчи до 15 охотников

Разработчики Hunt: Showdown 1896 запустили тестирование одного из самых ожидаемых изменений за всю историю игры — увеличения числа участников в одном матче. С 4 по 11 февраля в игровых сессиях могут встречаться от 12 до 15 охотников одновременно, что заметно повышает плотность столкновений и общий уровень напряжения.

Количество игроков не зафиксировано намертво: команда намерена варьировать настройки в ходе теста, чтобы найти оптимальный баланс между хаосом, тактикой и читаемостью происходящего. Главная цель эксперимента — собрать обратную связь от сообщества перед тем, как принимать решение о постоянном внедрении нового формата.

Первые впечатления игроков уже разделили сообщество. Одни предлагают идти дальше и поднимать лимит до 18 человек, считая, что это усилит атмосферу охоты и непредсказуемость матчей. Другие, напротив, уверены, что даже 12 охотников — серьёзное испытание для текущего баланса карт и механик. Также всё чаще звучат призывы сперва улучшить стабильность серверов и общую балансировку.

Напомним, в декабре 2025 года Hunt: Showdown 1896 получила крупное обновление Violent Balance с новым охотником, оружием и контентом. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а её аудитория уже превысила 10 миллионов игроков — впечатляющий результат для экстракционного шутера, вышедшего ещё в 2018 году.