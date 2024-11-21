В Hunt: Showdown 1896 появился новый охотник, который очень любит собирать трофеи

Для Hunt: Showdown 1896 вышло дополнение Taker of Trophies, и главная его звезда — довольно необычный персонаж по имени Сборщик Черепов. И да, он полностью оправдывает своё имя — за его спиной болтается целая коллекция трофеев, от когтей горного орла до клыков саблезубого тигра, которого он как-то завалил обычным копьём прямо посреди степи.

Правда, со временем обычной охоты ему стало мало. В поисках новых ощущений он начал проводить странные ритуалы: убивал нарвалов их же рогами, раздирал анаконд над ритуальными кострами и даже выкладывал пентаграммы из волчьих туш. Всё это привело к жутким видениям, которые позвали его на юг. Там-то он и встретил совершенно невиданных тварей, от которых несло злом и тухлятиной.

После встречи с одним из местных «Охотников» он раздобыл ритуальный шприц и наконец нашёл то, что искал — места для бесконечной охоты. Теперь эти гниющие земли он называет своим домом. А чтобы охота была веселее, он прихватил особое снаряжение. Винтовка «Тайный удар» убивает жертву до того, как та успеет испугаться, из пистолета «Укус лжеца» он наказывает хвастунов за их враньё, а медвежий капкан «Змея-в-траве» ловит тех, кто слишком увлёкся погоней за Наградой.

Дополнение можно купить на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.