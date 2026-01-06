ЧАТ ИГРЫ
Hunt: Showdown 1896 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 526 оценок

В Hunt: Showdown 1896 появился огнемёт - Crytek показала новое оружие в трейлере

monk70 monk70

Crytek выпустила новый трейлер Hunt: Showdown 1896, в котором представила огнемёт — необычное оружие для многопользовательского шутера с элементами эвакуации.

Огнемёт связан с персонажем по имени Брэдли Жестокий. По лору он модифицировал винтовку среднего размера, превратив её в оружие, способное выпускать непрерывную струю огня. В геймплее огнемёт делает ставку не на точность, а на давление и контроль пространства: пламя позволяет выжигать укрытия, вынуждать противников покидать позиции и эффективно сдерживать врагов на ближней дистанции.

Судя по трейлеру, новое оружие органично вписывается в мрачную атмосферу Hunt: Showdown 1896 и может заметно повлиять на тактику PvP-столкновений, особенно в замкнутых локациях. Crytek продолжает расширять арсенал игры, экспериментируя с нестандартными решениями и поддерживая интерес сообщества к проекту.

