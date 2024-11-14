В Hunt: Showdown 1896 появится жуткий "Сборщик Черепов" - охотник, превративший убийства в ритуал

Для Hunt: Showdown 1896 готовится новое дополнение Taker of Trophies. В этот раз разработчики подготовили довольно жуткого персонажа — «Сборщика Черепов», который придёт в игру с собственным арсеналом: винтовкой Краг «Снайпер», пистолетом Sparks и медвежьим капканом.

Новый охотник, как можно догадаться по имени, одержим коллекционированием трофеев. Причём собирать их он предпочитает, пока жертва ещё дышит. На его маске красуются особые руны — считается, что они притягивают самую опасную и яростную дичь. А за спиной болтается целая коллекция черепов, и у каждого своя история: вот коготь гигантского орла с горных вершин, а вот клыки последнего саблезубого тигра, которого он завалил простым копьём посреди степи.

Правда, со временем обычной охоты ему стало мало. В поисках новых ощущений он начал проводить странные ритуалы: убивал нарвалов их же рогами, раздирал анаконд над ритуальными кострами и даже выкладывал пентаграммы из волчьих туш. Всё это привело к жутким видениям, которые позвали его на юг. Там-то он и встретил совершенно невиданных тварей, от которых несло злом и тухлятиной.

После встречи с одним из местных «Охотников» он раздобыл ритуальный шприц и наконец нашёл то, что искал — места для бесконечной охоты. Теперь эти гниющие земли он называет своим домом. А чтобы охота была веселее, он прихватил особое снаряжение. Винтовка «Тайный удар» убивает жертву до того, как та успеет испугаться, из пистолета «Укус лжеца» он наказывает хвастунов за их враньё, а медвежий капкан «Змея-в-траве» ловит тех, кто слишком увлёкся погоней за Наградой.

Само дополнение обещают выпустить совсем скоро. Ну а поиграть в Hunt: Showdown 1896 можно уже сейчас на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.