"Ведьмин Сад" и обновление 2.3 в Hunt: Showdown 1896 - разработчики анонсировали первое событие 2025 года

Разработчики Hunt: Showdown 1896 представили «Ведьмин Сад» — первое игровое событие 2025 года. Вместе с ним анонсировано и обновление 2.3, которое, правда, пока не вышло. По задумке авторов, оно должно положить начало целому году улучшений, исправлений и повышения производительности.

«Ведьмин Сад»: природа против металла

В центре событий противостояние двух сил — мистического дуэта Брухи и заядлых Сварщиков. Первые полагаются на природную магию, а вторые — на индустриальные оккультные примочки и огонь. И те и другие пытаются бороться со Скверной, только разными способами.

И в отличие от прошлых событий, тут не придётся выбирать сторону. Вместо этого игрокам дадут аж три старых навыка, которые раньше встречались в других ивентах:

Заклинатель ножей — используйте «Тёмное зрение», чтобы быстро подбирать брошенные снаряды;

Глаза трупа — получайте усиленное Тёмное зрение при обыске охотников, даже не имея награды;

Поставщик оружия — позволяет вашему охотнику экипировать два больших оружия одновременно.

Кроме того, на карте появятся редкие точки снабжения, где можно будет найти особые награды — один из эксклюзивных запечатанных навыков, запечатанный кассовый аппарат или различные запечатанные конверты, которые открываются с помощью клятвенных знаков.

Что нового в обновлении 2.3

Обновление 2.3 будет довольно крупным. Авторы решили сосредоточиться на устранении багов и улучшении того, что уже есть в игре. Они пообещали переделать балансировку бесшумного приседания, уменьшить урон от капканов и исправить кучу мелких проблем, на которые жаловались игроки. Типа того, когда тебя убивает проволока через пол или свисающие цепи мешают атаковать.

Другие нововведения:

Новые охотники будут получать сразу 10 очков навыков вместо нуля;

Навыки «Полтергейст» и «Острое чутьё» вернутся в качестве обычных, причём последний теперь будет обнаруживать даже выстрелы с глушителем;

В «Схватку за награду» добавят Приход Арден и Скотный двор Дэрроу;

Связку Тёмного динамита можно будет деактивировать и подбирать;

В «Схватке за награду» количество команд уменьшат до четырёх, а ночное время суток уберут для комфортной игры.

Оружейные правки и настройка баланса

В 2.3 разработчики пересмотрят и механику оружия. По их словам, изменения основаны именно на отзывах сообщества:

Навык «Арбалетчик» начнёт работать с Копьём со взрывчаткой и Бомбомётом, обеспечивая более быструю перезарядку;

Maynard и Martini-Henry получат бонус от навыка «Быстрые пальцы»;

Появятся новые модификации: Карабин 1865 с глушителем, Mosin «Обрез» («Поединок») и Mosin «Обрез» («Остроглаз»).

Что касается баланса скрытности, то оружие с глушителем будет наносить на 10% меньше урона, а метаемые инструменты ближнего боя скорректируют для лучшей специализации.

Планы на 2025 год

Создатели игры обещают, что обновление 2.3 и «Ведьмин Сад» — это только начало большой работы над Hunt: Showdown 1896 в 2025 году. Они хотят сделать игру стабильнее, производительнее и комфортнее. Ну и просят игроков не стесняться писать отзывы и предложения в их опросах.