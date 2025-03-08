Война с лагами: разработчики Hunt: Showdown 1896 запустили новую систему разделения игроков по пингу

В Hunt: Showdown 1896 появилась новая система подбора соперников. Разработчики наконец взялись за проблему с высоким пингом, из-за которой многие геймеры жаловались на нестабильные матчи. Теперь «лагающие» игроки будут сражаться в отдельном пуле, не мешая остальным.

Механика работает довольно просто. При запуске поиска игры система проверяет пинг каждого участника команды. И если хотя бы у одного человека этот показатель выше установленного порога — вся группа автоматически отправляется в отдельную очередь.

То есть, если вы играете с другом, у которого интернет едва дышит, готовьтесь к тому, что сражаться вам придётся с такими же командами, где есть игроки с высоким пингом. Тот же принцип работает и для одиночек — «лагающие» игроки попадают только к себе подобным.

Сейчас разработчики тестируют порог в 125 миллисекунд, но планируют поднять его до 140 мс. А окончательная граница составит от 100 до 150 мс в зависимости от региона.

Правда, не обошлось без проблем. На серверах России и Южной Америки разделение скоро отключат. Оказалось, что игроки из этих регионов просто физически не могут добиться низкого пинга из-за особенностей местных сетей. А ещё разработчики предупреждают, что поначалу время ожидания матча может вырасти. Но к следующему крупному событию, когда онлайн подскочит, всё должно наладиться.