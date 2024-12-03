Восемнадцать новых лиц и путь ветерана: что изменится в системе охотников Hunt: Showdown 1896

В Hunt: Showdown 1896 скоро станет куда интереснее прокачивать охотников. Разработчики собираются серьёзно переделать эту систему в обновлении 2.2, добавив не только 18 новых персонажей, но и возможность растить их от зелёных новичков до матёрых ветеранов.

Теперь за каждого охотника можно будет взяться всерьёз — качать его до 50 уровня, превращая из неопытного новобранца в бывалого бойца. А если и этого покажется мало — докачать до ветерана, который повидал в бою всякого. Самое приятное, что весь этот прогресс никуда не денется даже при получении престижа.

А ещё в игру вернутся старые знакомые лица. Сразу дадут поиграть за Оливера Уитмана и Джейн Эддингс, а вот остальных придётся открывать постепенно. Например, Антония Игера появится уже на 5-м ранге, а до Жанны Дамон придётся добираться аж до 90-го. Ну а самые настойчивые игроки смогут заполучить особых охотников — того же Джесси Бьюкенана дадут за первый престиж, а Лору Готшальк за третий.

Также разработчики добавили удобный экран, где видно всех ваших охотников и их прогресс. У каждого бойца появится собственная страничка с достижениями, где вам дадут возможность в деталях отслеживать, как растёт ваш любимый персонаж.

Авторы игры говорят, что за всеми этими изменениями стоит одна простая идея — сделать охотников более личными и запоминающимися. Чтобы не просто бегать с очередным безликим стрелком, а растить своего бойца, наблюдая, как он из неуклюжего новичка превращается в настоящую легенду.