Киберпанк в стиле 80-х: HUNTDOWN: OVERTIME получила свежий геймплейный трейлер

Разработчики ретро-боевика HUNTDOWN: OVERTIME представили новый геймплейный ролик с комментариями, в котором раскрыли ключевые особенности приквела к оригинальной игре.

Игрокам предстоит взять под управление охотника за головами Джона Сойера — сотрудника могущественной мегакорпорации. В трейлере показали мрачные городские улицы и индустриальные зоны, наполненные врагами и опасностями, а также систему прокачки с большим набором навыков. Отдельное внимание уделено торговцам, у которых можно улучшать вооружение и подбирать снаряжение под стиль прохождения.

Если охота заканчивается провалом, герой возвращается в мастерскую, где готовится к следующему заданию, усиливая экипировку и пересобирая билд. Разработчики обещают динамичный геймплей, разнообразие оружия — от огнестрельного до ближнего боя — и возможность комбинировать разные подходы в сражениях.

Хотя проект является приквелом, он рассчитан и на новых игроков, не знакомых с оригиналом. Ранее критики сравнивали серию с классикой жанра вроде Contra и Metal Slug.

Релиз HUNTDOWN: OVERTIME запланирован на второй квартал 2026 года на ПК, с поддержкой текстового перевода на русский язык.