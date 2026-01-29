Киберпанк, VHS и roguelite - анонсирован HUNTDOWN: OVERTIME для PC

Coffee Stain Publishing и студия Easy Trigger Studios анонсировали HUNTDOWN: OVERTIME — приквел к шутеру Huntdown, который радикально меняет формулу оригинала. Новый проект описывается как «grindhouse roguelite» в жанре «беги и стреляй» и выйдет в раннем доступе на PC (Steam) во втором квартале 2026 года.

В центре истории — Джон Сойер, охотник за головами в мире, где корпорации превратили преступность в прибыльный бизнес. Игроков ждёт классический roguelite-цикл: охота, смерть, улучшения и новый забег. Каждое поражение делает героя сильнее благодаря постоянным апгрейдам и кибернетическим модификациям.

Геймплей делает ставку на стремительные и жестокие перестрелки в духе боевиков эпохи VHS, с акцентом на адреналин и точное управление. Забеги проходят по разным районам — от неоновых улиц мегаполиса до пустошей, контролируемых бандами, а выбор маршрута и целей влияет на стиль прохождения.

Арсенал включает огнестрельное и холодное оружие, тактическое снаряжение и кибернетические улучшения, которые можно сохранять между забегами. Усиленные конечности, экспериментальные модификации и сотни комбинаций позволяют превратить Сойера в уникальную машину для убийств.

Визуально HUNTDOWN: OVERTIME сочетает ручную пиксельную графику с современным освещением, воссоздавая жёсткую эстетику фильмов категории B начала 80-х. Разработчики обещают сохранить дух оригинала, но предложить совершенно новый, более вариативный игровой опыт.