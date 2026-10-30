Симулятор охоты theHunter тайно спасает Avalanche Studios от финансового краха и диктата издателей

Крупнобюджетные экшены с открытым миром оказались далеко не главным гарантом выживания для создателей серии Just Cause. Креативный директор отдела исследований и разработок компании Avalanche Studios Эмиль Крафтлинг во время выступления в подкасте LiveOps Lounge признал, что подлинную независимость студии обеспечивает многолетний коммерческий успех симулятора охоты theHunter: Call of the Wild.

По словам ветерана студии, проработавшего в компании почти 19 лет, многие команды сегодня сталкиваются с жесточайшим давлением рынка и риском закрытия из-за раздутых бюджетов и кабальных контрактов. При этом шведская компания находится в привилегированном положении, поскольку регулярные доходы от охотничьего симулятора дают возможность без спешки тестировать смелые идеи и не зависеть от сиюминутных требований сторонних инвесторов.

Разработчик подчеркнул, что за пределами команды мало кто осознает реальные масштабы прибыльности этой игры.

Мало кто за пределами индустрии представляет, насколько успешен этот проект. Он дал надежный фундамент финансовой стабильности, благодаря которому студия может свободно экспериментировать и долго удерживать новые команды небольшими.

- Эмиль Крафтлинг, креативный директор Avalanche Studios

Финансовая подушка безопасности кардинально изменила подход студии к производству. В отличие от большинства крупных компаний, которые вынуждены переходить от заказных контрактов к рискованным масштабным релизам, Avalanche Studios получила возможность безболезненно закрывать неудачные прототипы. Разработчикам больше не приходится искусственно спасать мертворожденные проекты только ради того, чтобы отчитаться за вложенные средства перед внешним заказчиком.

Вместо раздувания штата до сотен человек при первых признаках интереса к новой идее студия предпочитает длительное время сохранять экспериментальные группы в составе 5 человек. Запас прочности позволяет авторам проверять жизнеспособность концептов на протяжении 8 месяцев, отсеивая слабые механики силами закрытого сообщества тестеров без риска затяжного финансового кризиса.

Проект theHunter: Call of the Wild продолжает получать регулярные контентные обновления и расширять активную аудиторию на протяжении более 9 лет с момента релиза в 2017 году, оставаясь ключевым источником прибыли для шведского издательства.