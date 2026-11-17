Avalanche Studios анонсировала дополнение Texas Hunting Reserve для охотничьего экшена theHunter: Call of the Wild. Оно предложит каньоны, луга, равнины Техаса, новые задания и животных для охоты.
Игроки отправятся в дикую природу штата Одинокой звезды и смогут исследовать его разнообразные ландшафты в поисках добычи.
Дополнение выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Максимально грустное продолжение the hunter classic... Даже грустно, что сервера classic закрыли и пофиг, что call of the wild подарили, поскольку разница между играми космическая... Может кто знает такие же хардкорные симуляторы охоты как classic? // Артем Донцов