Серверы сетевой игры Hunter Roulette будут закрыты в мае

Студия PILI STARSHIP PTE. LTD. официально объявила о прекращении поддержки своей мультиплеерной стратегии Hunter Roulette. Проект, вышедший 26 июня 2025 года, будет окончательно закрыт из-за изменений во внутренней политике разработчиков. Геймеры больше не смогут совершать внутриигровые покупки, а серверы будут отключены.

Процесс закрытия пройдет в 3 этапа. Начиная с 31 марта 2026 года в игре полностью отключена возможность приобретать виртуальную валюту и предметы. Уже 7 апреля 2026 года в 00:00 по времени UTC+8 проект будет снят с продажи в магазине Steam. Полное отключение серверов запланировано на 20 мая 2026 года в 00:00. После этой даты вход в игру станет невозможен. Авторы не планируют добавлять автономный режим или возможность игры по сети напрямую между пользователями, что вызвало активное недовольство среди геймеров.

Разработчики уточнили условия возврата потраченных средств. Игроки могут подать заявку через службу поддержки Steam для возмещения стоимости неиспользованной платной валюты или купленных дополнений. Стандартные правила возврата действуют в течение 14 дней при условии, что время в игре не превышает 2 часов, однако в связи с закрытием проекта условия могут быть расширены. Бесплатные ресурсы компенсации не подлежат. В течение 30 дней после закрытия серверов все личные данные пользователей будут удалены или анонимизированы. Если геймеры захотят удалить свои данные раньше, им необходимо обратиться в службу поддержки, и запрос будет обработан в течение 30 дней.

Аудитория платформы Steam активно выражает свое разочарование под официальным сообщением. Пользователи просят добавить ботов или перевести проект на сетевой режим без выделенных серверов, чтобы сохранить возможность играть после 20 мая 2026 года. Однако на данный момент создатели Hunter Roulette не ответили на эти просьбы, подтвердив лишь полное удаление всего прогресса после окончательного закрытия проекта.