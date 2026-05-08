Дневник разработчиков Hunter: The Reckoning - Deathwish рассказывает обо всех основных аспектах охоты

После не столь уж неожиданного анонса на Xbox Partner Preview в марте, Hunter: The Reckoning – Deathwish была представлена ​​на последней конференции Nacon Connect. Игровой директор Пётр Латоча рассказал о различных аспектах, от создания персонажа до настройки его характеристик (на основе официальных правил Hunter: The Reckoning).

В рамках более масштабного сеттинга World of Darkness игроки управляют Охотником, которому предстоит сразиться с существами ночи, чтобы защитить человечество. После настройки персонажа и обустройства базы вы решаете, как охотиться на оборотней, вампиров и других угроз. Хорошим первым шагом будет узнать о них больше, будь то расследование мест преступлений, скрытное передвижение или допрос тех, кто может знать больше.

Помимо таких инструментов, как оружие, серебряные клинки и прочее, вы будете встречаться с другими людьми и устанавливать с ними связи, которые могут привести к тому, что они будут помогать вам в миссиях. Однако, похоже, они тоже могут погибнуть, поэтому вам нужно быть осторожным. Установление связей может принести различные преимущества, и нельзя отрицать дополнительную огневую мощь, которую они могут обеспечить.

Hunter: The Reckoning – Deathwish выйдет летом 2027 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.