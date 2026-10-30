Hunter: the Reckoning - Deathwish показывает создание охотника для выживания в мире тьмы

Nacon и студия Teyon представили новый ролик Hunter: The Reckoning – Deathwish, посвящённый созданию и развитию главного героя. Игроки смогут самостоятельно настроить внешность охотника, выбрать предустановленный архетип или создать персонажа с нуля, распределить характеристики и открыть подходящие навыки. Система основана на правилах настольной RPG Hunter: The Reckoning пятой редакции.

Особое внимание разработчики уделили преимуществам и недостаткам героя. Они будут определять сильные и слабые стороны охотника, влиять на развитие персонажа и открывать разные подходы к прохождению. Например, вложение очков в силу позволит развивать рукопашный бой, владение оружием и запугивание. Среди других направлений специализации предусмотрены дипломатия, скрытность и оккультные знания.

События игры развернутся в Нью-Йорке, где среди обычных жителей скрываются вампиры, оборотни и другие порождения тьмы. Игрокам предстоит расследовать сверхъестественные происшествия и готовиться к опасным столкновениям. Результаты некоторых действий будут зависеть от характеристик героя и бросков виртуальных костей, поэтому даже разговор или поиск улик могут стать проверкой выбранной специализации.

Hunter: The Reckoning – Deathwish выйдет летом 2027 года на PS5, Xbox Series X|S и PC в Steam. Разработкой занимается Teyon, известная по RoboCop: Rogue City.