Hunter: The Reckoning - Deathwish станет полуоткрытой RPG с упором на свободу прохождения

Издатель Nacon и студия Teyon официально представили ролевую игру Hunter: The Reckoning – Deathwish во время презентации Xbox Partner Preview. Новый проект станет одиночной экшен-RPG с видом от первого лица и полуоткрытым миром.

Разработчики подчеркивают, что игра не связана со старыми hack-and-slash проектами серии начала 2000-х. В этот раз команда делает ставку на более медленный темп, исследование и ролевые механики.

Сюжет основан на пятой редакции настольной игры Hunter: The Reckoning 5th Edition. В отличие от ранних версий, где персонажи обладали сверхъестественными силами, в новой интерпретации игроки выступают обычными людьми, столкнувшимися с миром сверхъестественного и решившими дать ему отпор, полагаясь лишь на навыки, смекалку и доступное оружие.

Одной из ключевых особенностей станет свобода прохождения заданий. Разработчики вдохновлялись такими играми, как Baldur's Gate 3, Deus Ex и Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Игроки смогут решать задачи разными способами: силой, скрытностью или через диалоги и проверку навыков.

Например, проникнуть на закрытую территорию можно несколькими путями — перелезть через забор, взломать электронный замок, найти код доступа в записке или получить его в разговоре с персонажами. При этом даже провал скрытного прохождения не приведёт к завершению миссии — игра просто перейдёт в более активную фазу.

В игре также появятся создание персонажа, система навыков и характеристик, компаньоны и романтические линии. Действия игрока будут влиять на судьбу союзников и концовку истории, причём разработчики обещают возможность получить «очень плохой» финал.

Релиз Hunter: The Reckoning – Deathwish запланирован на лето 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.