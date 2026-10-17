Разработчики Hunter: The Reckoning - Deathwish рассказали о свободе выбора в новом дневнике разработки

Студия Teyon, известная по RoboCop: Rogue City, выпустила новый дневник разработки Hunter: The Reckoning – Deathwish. В нём нарративный дизайнер Матеуш Дзяловский рассказал, как команда переносит механики настольных RPG в ролевую игру во вселенной «Мира Тьмы».

Проект основан на пятой редакции World of Darkness и предлагает игрокам взять на себя роль обычного человека, противостоящего сверхъестественным угрозам. Задания можно будет проходить скрытно, добиваться своего с помощью диалогов или вступать в открытые сражения.

Разработчики делают ставку на свободу выбора: решения игрока будут влиять на развитие истории и отношения с другими персонажами. Также предусмотрены разные архетипы героев и система бросков кубиков. Механика «Отчаяния» позволит потратить особый ресурс, чтобы повторить неудачный бросок.

Hunter: The Reckoning – Deathwish выйдет летом 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.