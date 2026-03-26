Стань охотником на монстров: Hunter: The Reckoning - Deathwish выйдет летом 2027 года

Издатель Nacon и разработчик Teyon анонсировали Hunter: The Reckoning – Deathwish для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store) с поддержкой Xbox Play Anywhere. Релиз запланирован на лето 2027 года.

Игра погружает в мрачный мир, где вам предстоит стать Охотником. Игроки смогут создавать собственного персонажа, выбирать навыки и объединяться с командой союзников для расследования сверхъестественных явлений. В центре внимания — вампиры, оборотни и ведьмы, которые скрываются на глазах у всех.

Цель игры — раскрыть логова монстров, сразиться с ними и при этом распутать личную историю героя, полную тайн и воспоминаний, способных изменить взгляд на будущее. Nacon обещает глубокий сюжет, атмосферу напряжения и богатую атмосферу Мир Тьмы.

Hunter: The Reckoning – Deathwish сочетает кооперативный геймплей, стратегическое использование навыков и исследование мрачного мира, готового раскрывать свои секреты только самым смелым охотникам. Лето 2027 года станет временем, когда игроки смогут лично проверить, что скрывается в ночи.