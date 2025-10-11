В Hunter x Hunter: Nen x Impact добавили Неферпито

В файтинг Hunter x Hunter: Nen x Impact добавляется новый играбельный персонаж — Неферпито. Она появится в игре 16 октября.

Новый трейлер игры показывает, что Неферпито является мастером скоростного боя, использующим атаки с большей дальностью и зрелищные комбинации, идеально подходящие для агрессивного стиля игры. Разработчики также подчеркивают интересную механику: если персонаж будет побежден, имея 500 единиц шкалы «Ауры», активируется способность «Терпсихора» — Неферпито возродится, а её характеристики усилятся, что даёт реальный шанс на эффектное возвращение в бой.

DLC будет доступно на всех официальных платформах: PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam). Для поклонников серии это станет исключительным дополнением, которое обогатит пул бойцов и внедрит новые стратегии, особенно благодаря механике возрождения и увеличенной мощи после активации специальной способности. Неферпито определённо привнесёт в игру элементы риска и награды — игроку придётся балансировать между атакой и поддержанием достаточного уровня энергии, чтобы использовать весь её потенциал. Новая воительница обещает привнести свежесть и тактическую глубину в мир файтинга Hunter x Hunter: Nen x Impact.