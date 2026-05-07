Hunting Simulator 3 погружает игроков в мир дикой охоты с собакой и лицензированным оружием

NACON Studio Ghent поделилась свежими деталями о Hunting Simulator 3, демонстрируя атмосферу игры через новый геймплей. В этот раз охотникам предстоит исследовать просторные ландшафты Колорадо и Техаса, сопровождаемые верным четвероногим помощником. Игровой арсенал включает официально лицензированные ружья и снаряжение, что делает симуляцию максимально реалистичной. Выход игры запланирован на осень, и она будет доступна как на ПК, так и на современных консолях.