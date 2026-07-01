Hunting Simulator 3 сделает каждую охоту важной: SimFauna превратит экосистему в живой организм

Разработчики Hunting Simulator 3 подробнее рассказали о системе SimFauna — симуляции экосистемы, которая станет одной из главных особенностей игры. Новое видео демонстрирует, как виртуальная природа будет жить по собственным законам, включая поведение животных, их жизненные циклы, генетику и взаимодействие хищников с добычей.

По словам авторов, действия игрока напрямую повлияют на популяции зверей: результаты каждой охоты будут отражаться на будущих поколениях и состоянии всей экосистемы. Такой подход должен сделать игровой процесс заметно глубже, превратив охоту не просто в поиск трофеев, а в часть постоянно меняющегося мира.

Релиз Hunting Simulator 3 запланирован на осень 2026 года.